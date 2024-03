Sobrino de Andrea Legarreta “regala vida” a más de 15 personas

Mateo Diaz, un joven de 14 años y sobrino de la conductora Andrea Legarreta, perdió la vida en un accidente motociclístico, noticia que conmocionó y les partió el corazón a muchos, por lo joven que era.

“Gracias por haberme dado el dulce honor de ser tu Manina ( como me llamabas), qué felicidad tan grande me regalaste y me regalaron tus papás al elegirme como Manina de un ser tan especial y maravilloso… ¡¡Tan sólo 14 años!! … Dios… Sigo pensando que esto es una terrible pesadilla y anhelo despertar y poder abrazarte de nuevo… Pero no es así…”, escribió la conductora.

Ahora, ante la pérdida, la esperanza de salvar vidas consuela a la familia y que Mateo donó sus órganos, así que a más de 15 personas se beneficiarán de su partida, así lo dio a conocer su madre, Valentina.

“Hoy fue el gran día. El adiós más difícil, pero el que más calma me ha dejado en el corazón. Mi Mateo hoy dio el regalo más grande que algún padre quisiera. Mi Mateo hoy regaló esa gran esperanza de vida para muchos niños”, escribió su madre.

También puso que estaban tranquilos y en paz, porque Mateo les estaba regalando esto y porque sin duda será su gran guía en este camino que los espera.

“Nuestro plan es que después de este regalo que está dando se pueda cremar para poder regresar a casa con él”, explicó.

Buscan ayuda

La mamá de Mateo explicó que su seguro no aplicaba, por lo que habían lanzado una campaña para recaudar fondos y poder pagar las cuentas de los hospitales, los gastos funerarios y de repatriación de Mateo.

“Cada ayuda les agradecemos infinitamente. El estar lejos de casa hace la situación muy difícil, pero con su apoyo y cariño nos hacen sentir muy amados y apoyados. Una vez más gracias por tanto y tanto amor”, señaló Valentina.

Aquí está el link en donde pueden entrar para poder apoyar: https://gofund.me/9a1d78b8