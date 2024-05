“Su vida, si bien fue breve, fue inmensa”, así despidieron las celebridades a Verónica Toussaint

“Si a mí me toca morirme pronto, te puedo decir que me muero en paz”, afirmaba la actriz y comediante Verónica Toussaint, quien ayer perdió la batalla contra el cáncer de mama que padecía.

La conductora decía que se iría con experiencias increíbles, trabajando en lo que amaba, enamorada, contenta y sabiendo que pertenecía a una familia increíble.

“Me he gastado la vida y a partir de ahorita lo que tenga es ganancia. No le debo nada a nadie, lo que he hecho ha sido por mi trabajo, porque me levanto todos los días y porque le he chingado. Me moriré tranquila”, aseguraba, y así fue.

Verónica Toussaint destacó por su versatilidad participando en programas de comedia, telenovelas, teatro y cine. Su capacidad para hacer reír y conmover a su audiencia la convirtió en una figura querida y respetada en el medio artístico.

Desde el anuncio de su fallecimiento, numerosas celebridades han expresado su pesar y han compartido emotivos mensajes en las redes sociales para despedir a la querida artista.

Así le dicen adiós

“Eran un ser único, nunca he conocido una mujer como ella, tenía esa agilidad mental, esa capacidad de hacerte sentir bien con un chiste, tenía una gran sensibilidad. Yo tuve una relación muy bonita con ella durante muchos años. Nos unió el amor por el tenis que teníamos los dos”, recordó Eduardo Videgaray.

El comediante Chumel Torres fue otro de los que conmovió con sus palabras de despedida para la conductora. “Qué descortesía la tuya de hoy hacerme llorar, cuando me acostumbraste a hacerme reír. Ahora voy a tener que aprender a reír con el corazón roto y a extrañarte con toda el alma. Duerme, Vero. Yo aquí me porto bien para poder verte pronto”, publicó.

Con una serie de fotos, la actriz Ludwika Paleta homenajeó la vida de Toussaint. “Cuesta mucho entender que alguien tan joven y con tanta vida se vaya. Se quedará en mi memoria siempre tu enorme sonrisa. Vuela alto querida Verónica”.

“Una guerrera siempre con una sonrisa y con un gran sentido del humor a pesar de las adversidades”, así fue como Belinda se refirió a Verónica, con quien compartió mesa en el reality Divina comida, de MAX.

Maribel Guardia la llamó princesa y le agradeció hacerla reír con tan “maravilloso sentido del humor”. Marco Antonio Regil escribió que Vero fue un ejemplo de valentía, amor y fortaleza. “Nos inspiraste a todos con tu resiliencia y espíritu inquebrantable».

Una de las actrices que se mostró más afectada fue Sandra Echeverría, quien de cariño llamaba a Vero “presh”.

“No estoy lista para vivir sin ti mi presh, sin contarte de mi vida y preguntarte de la tuya. Definitivamente el mundo será tan distinto sin ti. Me llevo esa sonrisa hermosa que tuve el placer de ver tantas veces y ese sentido del humor tan único, tan tuyo que era lo que te hacía tan auténtica y especial. Fuiste una guerrera como nunca he visto”, compartió.

Entre lágrimas, Paola Rojas se mostró devastada por la noticia de la muerte de Verónica Toussaint. La conductora dijo que mientras pensaba en qué decir al respecto, se le apareció un colibrí que la llenó de mucho amor e inspiración.

“Su vida, si bien fue breve, fue inmensa, porque fue transformadora. Transformó mi vida profundamente y lo que ella me enseñó, me compartió, será mi inspiración por los días que me quedan, no sólo hoy que la estamos recordando la llevaré en mi corazón, sino que la llevaré siempre, será mi aliada y mi ángel”, expresó Paola.

Y así como ellos, más colegas, más amigos, más gente del público y fans, tantas personas que, seguramente Verónica Toussaint ni se imaginó, que iluminó con su talento y carisma.