Tatuajes estilo acuarela, una opción diferente y bohemia

Al igual que con la ropa, hay tendencias en todo aquello que usamos para proyectar nuestra forma de ser, gustos, creencias, etc. Los tatuajes no son la excepción. Hay momentos en los que los tatuajes con colores vibrantes y motivos pop se vuelven los protagonistas, mientras que en otras ocasiones son los minimalistas de un solo trazo los más solicitados.

Llegó el momento de los tatuajes tipo acuarela, una mezcla de la delicadeza de los tatuajes minimalistas, con un toque de sofisticación con el color en distintos degradados que harán que tu tatuaje parezca una pintura de acuarela.

Siguiendo esta tendencia conocimos a Natalia Calderón, una tatuadora experta en los tatuajes florales de estilo acuarela y rayos X.

«Cuando empecé no sabía si llamarle tatuajes de acuarela, porque los tatuajes de acuarela que había eran como salpicones de pintura, mezcla de varios colores, etcétera», nos platicó Natalia en entrevista para EstiloDF.

Su carrera en el mundo de la tinta para el cuerpo comenzó cuando llegó la pandemia. Antes era asistente de vestuario en distintas series para la televisión y Netflix.

«Cuando empecé con esta técnica más bien lo que hacía era pasar mi proceso de ilustración de diseño de moda con acuarela, al tatuaje. Yo hacía mucho ilustración en capas para formar todas estas transparencias. Así que pensé que se podría hacer lo mismo al tatuar. Improvisé y así lo empecé a hacer y a llamarlo acuarela».

Natalia transportó tal cual lo que hacía en papel con acuarelas y plumones, a la piel, logrando así tatuajes tan hermosos como originales, que parecen vivos y en movimiento gracias a la técnica de acuarela y la alusión al humo que poseen.

Natalia estudió Diseño de Modas y de su carrera lo que más le gusta es ilustrar y diseñar. Aunque tuvo oportunidad de estar en el departamento de vestuario de varias producciones, decidió que eso no era lo suyo.

«Estuvo padre, estuve en proyectos muy bonitos. Pero no era lo que yo quería hacer, porque es un ritmo de vida muy pesado y me abrumó mucho. Fue una experiencia muy padre y gracias a eso pude empezar a hacer ilustración para carpetas de vestuario. Trabajé con un par de diseñadoras como ilustradora y eso lo disfrutaba muchísimo».

La pandemia, al igual que a la mayoría, llegó para sacarla de su zona de confort y decidió aprender algo que desde hace tiempo le llamaba la atención: tatuar.

«Le di una oportunidad a los tatuajes y encontré que era lo que más me gustaba hacer. Llevo tres años tatuando. Al inicio obviamente no cobras porque vas con la curva de aprendizaje. Regresé a la producción, ahorré un poco y regresé a tatuar, porque la verdad sí lo extrañaba».

Natalia comenzó a dibujar en flores porque le encantan, pero siempre se le morían muy rápido, así que decidió inmortalizarlas en sus ilustraciones para tenerlas siempre. Eso lo llevó a los tatuajes.

«Cuando empecé a tatuar hacía un poquito de lo que me pedían y lo que mi capacidad alcanzaba a hacer. Pero poco a poco descubrí que quería irme hacia lo floral, mi hermana me dejó experimentar en ella una flor en rayos X, porque siempre me han gustado mucho estas fotografías en rayos X. Desde que le hice esa flor a mi hermana me empezaron a llegar cotizaciones y me di cuenta de que era lo que más me gustaba tatuar».

Con el tiempo Natalia perfeccionó su estilo y hoy es una de las tatuadoras mexicanas reconocidas por sus tatuajes florales y de rayos X, que al verlos terminados parecen verdaderas obras de arte en la piel.

«Me gusta cuando fluyen con el cuerpo y te empiezan a envolver. Para mí es importante que el tatuaje siga el movimiento del cuerpo y parezca que pertenece a ti, que es parte de tu cuerpo».

Natalia nunca olvidará la primera rosa realista que le tocó hacer, o el retrato del rapero favorito de su amigo, siempre disfruta cada reto que le llega y busca hacer diseños únicos a partir de la idea de sus clientes.

«Los tatuajes siempre tienen su complejidad, por su diseño o por la zona en donde se tatúa, y eso es lo padre de mi trabajo, es un reto casi casi diario».

Tips de experta si estás pensando en hacerte un tatuaje (de cualquier estilo)

-Investiga con quién te vas a tatuar, checa su trabajo y el estilo que hace para ver si empata con lo que quieres. Muchos tatuadores te dirán ‘sí lo hago’, pero tal vez no es su fuerte, y no va a quedar como tú quieres.

-Checa los trabajos ya cicatrizados de un tatuador.

-Antes de tatuarte procura no exponerte mucho al sol. Al menos durante un mes previo al tatuaje.

-Toma mucha agua, mantén tu piel muy bien hidratada porque todo eso influye en el trabajo y el resultado final, influye en qué tanta pintura se bota, qué tan bien cicatriza, etc.

-Hazle caso al tatuador con los cuidados para que no tengas problemas mientras cicatriza el tatuaje.

¿Ya sabes cuál será tu próximo tatuaje? ¿Te unes a los tatuajes tipo acuarela?