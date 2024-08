Eiza González revela el secreto detrás de su impactante bronceado

La actriz Eiza González sigue consolidándose como una de las mexicanas más exitosas en Hollywood, y su estilo impecable es parte de su sello distintivo. Recientemente Eiza deslumbró en su aparición en The Summer Gala by Gala One en Saint-Tropez, Francia, luciendo un bronceado impresionante que acentuó su belleza natural. Aunque no todas tengamos una visita programada a la playa, es posible recrear su radiante look californiano. Aquí te compartimos los mejores trucos para lograrlo, sin necesidad de exponerte al sol.

CC: Pinterest CC: Pinterest

Protege e hidrata tu piel: la base de todo

Eiza González ha dejado claro que la protección y el cuidado de la piel son fundamentales en su rutina diaria. En un video reciente para YouTube compartió que nunca falta en su rutina una buena crema hidratante densa que mantiene su piel suave y flexible. Además comienza con un aceite facial que deja su piel luminosa con un efecto “dewy”. Eiza siempre recomienda el uso de protector solar, incluso cuando no planea broncearse. La clave está en prevenir no sólo el envejecimiento prematuro, sino también los riesgos de salud asociados con la exposición al sol. Recuerda que una piel bien hidratada y protegida es el lienzo perfecto para aplicar cualquier tipo de maquillaje, incluidos los polvos bronceadores.

Efecto natural con polvos bronceadores

Para lograr un bronceado natural, Eiza utiliza polvos bronceadores de manera estratégica. Su técnica es sencilla y eficaz: coloca un poco de polvo en la mano y luego aplícalo suavemente en las zonas donde el sol naturalmente broncearía tu rostro, como los pómulos, la frente y la nariz. Este truco te permitirá conseguir ese toque soleado sin necesidad de exponerte a los dañinos rayos UV. Es importante elegir un polvo que se mezcle bien con tu tono de piel para evitar un efecto artificial.

Iluminadores dorados para un brillo radiante

Un buen iluminador dorado es el aliado perfecto para resaltar ese bronceado californiano. Eiza lo aplica en puntos clave como los pómulos, el arco de cupido y el hueso de la ceja, logrando un brillo sutil pero impactante que realza su tono de piel. Este toque final no sólo añade dimensión al rostro, sino que también le da un acabado “dewy”. La idea es lograr que la piel luzca saludable y radiante, como si acabara de recibir un beso del sol.

Cuerpo bronceado: exfoliación e iluminación

Para que todo tu cuerpo luzca igual de bronceado y luminoso es esencial comenzar con una buena exfoliación. Este paso elimina las células muertas y prepara la piel para una aplicación uniforme de autobronceadores o cremas bronceadoras. Un truco eficaz es mezclar tu crema corporal favorita con un autobronceador o iluminador para darle a tu piel un brillo sutil y un tono dorado. Recuerda que la hidratación es clave en todo este proceso; una piel bien hidratada absorberá mejor los productos y lucirá más radiante.

Uno de los productos favoritos de Eiza son los aceites con brillo, que te dan un perfecto aspecto de piel bronceada por el sol. Estos aceites acentúan y destacan tu color de piel dejándola con un aspecto luminoso sin sensación pegajosa.

Aunque el look bronceado es deseado por muchas, es crucial recordar los peligros de la exposición prolongada al sol. Los rayos UV pueden causar daños irreversibles en la piel como envejecimiento prematuro y riesgo de cáncer. Por ello, siempre es recomendable optar por métodos que te permitan lucir bronceada sin poner en riesgo tu salud. No olvides aplicar protección solar diariamente, incluso si sólo vas a estar en interiores.