Todo lo que tienes que saber sobre el nuevo reboot de ‘Escalofríos’

Si fuiste un niño de los 90 seguramente viste o escuchaste hablar sobre ‘Escalofríos’, una serie basada en los libros de terror de R. L. Stine que en esa época se hizo muy popular entre niños y adolescentes. Este año Disney+ traerá a su plataforma un reboot contemporáneo de estas historias, con el que pretende cautivar a las nuevas generaciones y crear nostalgia entre los millennials.

A diferencia de la serie de 1995, en la que cada episodio contaba con un reparto diferente, ya que las historias que se contaban eran distintas y no iban conectadas entre sí, ‘Escalofríos: La serie’, de Disney, tendrá a cinco protagonistas que se embarcarán en un viaje tenebroso y retorcido para investigar la trágica muerte, tres décadas atrás, de un adolescente llamado Harold Biddle, al tiempo que descubren oscuros secretos del pasado de sus padres.

La nueva versión de ‘Escalofríos’

‘Escalofríos: La serie’ tendrá 10 episodios y su estreno está planeado para el próximo 13 de octubre en el marco de las celebraciones por Halloween. Ese día se estrenarán cinco episodios y después se irá estrenando uno nuevo cada semana.

“La franquicia Escalofríos de R. L. Stine es un fenómeno de la cultura popular que tiene un lugar muy especial en el corazón de gente de todas las edades», dijo Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television. «Estamos encantados de llevar esta escalofriante nueva serie al público de todas partes del mundo a lo grande en Disney+, y esperamos no solo que fascine a nuevas audiencias por las emociones y los escalofríos increíbles que les hará experimentar, sino también a los fans de toda la vida que sienten nostalgia por las historias que marcaron su generación”.

Este es uno de los reboots que vale la pena ver, pues con el avance de la tecnología los efectos y animaciones que llenan de terror estas historias pueden hacer mucho más por ellas, al grado de convertirlas en series de culto que se vuelven clásicas para el género.

Eso sí, recuerda que el público al que van dirigidos estos libros es a niños de entre 8 y 13 años, por lo que no esperes un terror extremo o escenas que te quiten el sueño por semanas, pero sí una serie divertida de ver que te sacará uno que otro susto. Además, los primeros avances nos dejan ver que incluso la serie sí va enfocada a un público un poquito más grande, digamos que a partir de los 15 años en adelante. Falta ver los primeros episodios para ver si tenemos razón.

El cast que nos traerá estas historias de terror

Con más de 400 millones de libros impresos en 32 idiomas, la saga de libros ‘Escalofríos’ se convirtió en una de las más influyentes y queridas por el público. Ahora su nueva adaptación tomará elementos de cinco de los libros: Say Cheese and Die! (La sonrisa de la muerte), The Haunted Mask (La máscara maldita), The Cuckoo Clock of Doom (El reloj fatal), Go Eat Worms! (Vayan a comer gusanos) y Night of the Living Dummy (La noche del muñeco viviente).

La serie es desarrollada por Nicholas Stoller (Los Muppets, el regreso) y Rob Letterman (Pokémon: Detective Pikachu), y será protagonizada por Justin Long (Bárbaro) y Rachael Harris (Lucifer), junto a Zack Morris (Gente de barrio), Isa Briones (Star Trek: Picard), Miles McKenna (Guilty Party), Ana Yi Puig (Gossip Girl) y Will Price (The Equalizer).

Sin duda un estreno que vale la pena anotar en la agenda.