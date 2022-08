El total black es la tendencia favorita para empezar el otoño, lo vimos en los VMAs

Este fin de semana se llevaron a cabo los Video Music Awards 2022 (VMAs), una premiación que estuvo llena de celebridades, sorpresas, presentaciones icónicas y mucho, pero mucho, estilo. Desde la red carpet pudimos apreciar estilismos que no pasaron para nada desapercibidos, desde el increíble vestido brillante color plata de Taylor Swift, hasta el despampanante outfit rojo de Anitta, pasando por el atuendo de Nicki Minaj y Fergie en la tendencia barbie rosa que está arrasando este año.

Pero sin duda hubo una tendencia en la red carpet que dejó bien establecido cuál es el color favorito para recibir el otoño: el total black. Lo llevaron los artistas más destacados del año, cada quien con su propio estilo. Aquí te mostramos nuestros favoritos y cómo unirte a esta tendencia para el street style.

El total black es el nuevo rosa

Así como el rosa se apoderó de casi todo el año, el negro está llegando para reclamar el trono en lo que queda del 2022. Dos colores que se han convertido en nuestros favoritos y que son la bandera de uno de los grupos femeninos más exitosos a nivel internacional: BLACKPINK. Por supuesto, las chicas no nos podían fallar en este evento y se han unido a la tendencia que abraza el negro.

En los extremos tenemos a Lisa y Rosé con un look que podemos adoptar perfectamente para el día a día o para una salida casual con amigos. En el caso de Lisa tenemos los detalles cut off que son otra de nuestras tendencias favoritas este 2022; la caída de la falda es amplia en tipo A, lo que convierte este outfit en una opción súper chic, pero al mismo tiempo cómoda. Para el caso de Rosé, la manga larga y cuello alto son dos características que estaremos viendo con mucho impulso este otoño.

Y para todas esas festividades que se vienen en la segunda mitad del año, tenemos la inspiración de Jisoo y Jennie con cortes que dejan los hombros al descubierto, pero faldas que cubren hasta el tobillo. El plisado en la falda y el escote tipo corazón serán los favoritos este otoño.

Avril Lavigne

Nuestra eterna rock star también se lució en la red carpet con un look en total black. El atuendo más simple y desenfadado de la noche, que a pesar de ser un outfit que podríamos encontrar cualquier día en la calle, logró destacar por cumplir con una pieza statement que reemplaza la complejidad del diseño con un efecto de contraste. En el caso de Avril fue su icónico cabello a dos tonos. Si quieres recrear este look no olvides elegir un color vibrante para alguno de los accesorios.

Sofia Carson

Una de las celebridades que más impactó en la red carpet de los VMAs fue Sofia Carson, quien lució un elegante vestido Carolina Herrera con escote corazón y corte recto a los talones. Lo que definitivamente le dio un toque distintivo fue la capa que sale desde el pecho y le da una figura interesante con mangas abultadas. Podemos esperar un otoño con las capas como accesorio top.

Dove Cameron

Si tu estilo es más rockero, definitivamente tu inspiración la encontrarás en el looks de Dove Cameron, en donde el negro es el protagonista, pero el estampado en flores lo complementa. Los detalles en vinil y tipo cuero son un must para darle a tu look un toque más atrevido y rebelde. Y sí, los chockers están de regreso.

Lili Reinhart

Un total black mucho más romántico. Si quieres proyectar una imagen mucho más tierna y dulce, aun llevando un total look negro, apuesta por el encaje, como lo hizo Lili Reinhart. Las telas vaporosas y los cortes amplios con caídas rectas hasta los talones serán la tendencia más lady like de la temporada.

Dylan O’Brien

Los hombres no se quedaron atrás en la red carpet de los VMAs. Muchos se unieron también a la tendencia total black, que le va bien tanto a hombres como a mujeres. Nuestro favorito fue Dylan O’Brien, quien decidió llevar el negro como protagonista, pero le dio contraste con un estampado artesanal de flores. Ojo, chicos, las flores serán uno de los estampados más vistos en el street style para la moda masculina.