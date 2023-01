Trend Alert! Robert Pattinson trae de regreso la falda para hombres

La falda es una pieza de ropa a la que los hombres poco a poco le ha ido perdiendo el miedo. Desde aquella icónica portada de Rolling Stones en 1999, en la que Brad Pitt, ícono de masculinidad en ese momento, se atrevió a posar con vestido, hasta julio del año pasado, cuando el mismo actor se apoderó de los titulares al posar en falda en la red carpet de ‘Bullet Train’.

Hoy en día la falda se encuentra en su proceso de transición para convertirse en una prenda sin género que puedan utilizar tanto mujeres como hombres, tanto en las pasarelas como en el día a día. ¿Sabías que, de hecho, la falda surgió como una prenda para hombres?

Los griegos usaban túnicas y faldas, al igual que los faraones y césares, o incluso los monarcas más importantes de la Edad Media, tal como lo hacía Luis XIV, o como lo podemos ver en distintas pinturas de la época.

La moda es cíclica, y hoy la falda regresa como un elemento más del que pueden echar mano los hombres para crear looks modernos, frescos y con un claro mensaje que apoya una movimiento y propuesta genderless que trata de rompe el paradigma de la masculinidad frágil.

Robert Pattinson establece la falda como la pieza it para el 2023

El 2022 fue el año en el que esta tendencia de usar falda empezó a pisar con fuerza, no sólo con Brad Pitt, sino también con figuras como Harry Styles o Damiano. Por ende, se pronostica que esté 2023 este lleno de estilismos masculinos en donde la falda es la pieza statement.

Robert Pattinson ha sido la celeb encargada de dejarlo claro y lo ha hecho en último show de Dior en la semana de la moda en París, al llevar una falda azul como pieza statement. El actor de 36 años, eligió una chaqueta invernal de peluche y un chaleco marrón para combinar con la falda azul.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dior Official (@dior)

Como calzado optó por una botas negras y listo. Fue uno de los más fotografiados de la noche por segunda vez consecutiva, pues hace unos meses también fue la sensación en un show de Dior, al presentarse por primera vez con su novia Suki Waterhouse.

Además de llevar un poderoso outfit, Robert Pattinson aprovecho la atención para hablar sobre lo difícil que es cumplir con los estereotipos masculinos socialmente aceptados. Algo con lo que lidió al convertirse en Batman.

«Es alucinante. Es muy, muy difícil caer en esos patrones (tóxicos), incluso si sólo estás cuidando tu ingesta de calorías, es extraordinariamente adictivo. No te das cuenta de lo malicioso que es hasta que es muy tarde. Me metí en muchos problemas por decir que no entrené para Batman, pero es muy vergonzoso hablar de tus rutinas de ejercicio porque siempre hay alguien que está mejor que tú.» declaró.

¿Cómo llevarla?

La falda por debajo de las rodillas y con caída pesada es la favorita. Llévala en colores oscuros y telas invernales para que sea más fácil de combinar.

Las botas serán el aliado perfecto, y si arriba llevas un layering, mucho mejor. El café es el color top para esta temporada, así que tampoco puede faltar en tu outfit. ¿Listo para vencer la masculinidad frágil?