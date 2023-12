Uñas unisex perfectas para Navidad

Ya comenzaron oficialmente las posadas, y para que sorprendas a todos con un look de impacto en las últimas reuniones del 2023, hay un detalle que no puede pasar desapercibido: tu mani. Si durante todo el año no lo pusiste como prioridad o no le diste todo el amor y cuidado que tus uñas se merecen, aún hay tiempo de resarcir el daño y consentirte con una manicura bonita de navidad.

Como siempre lo hemos dicho, los detalles son la clave del éxito de un ícono de moda, y es por eso que son aquellas pequeñas cosas, como tus uñas, las que hacen que un look se vea bien logrado y con estilo. Sobre todo en esta temporada en donde, seguramente, querrás mostrar en redes sociales tu brindis navideño, y ¿qué crees? tus uñas se volverán las protagonistas, así que mejor traerlas cuidadas.

Por eso, acudimos a Lemon Beauty Nails and Hair Salon, para traerte tres opciones unisex de nail art para que te inspires y complementes tu look con todo el espíritu de la Navidad en tus manos. No importa el género con el que te identifiques, estos tres diseños se ven súper bonitos en todas las manos y quedan bien con cualquier outfit.

Bastones de dulce

Discreto, elegante, rápido y muy ad hoc con la temporada. Dale a tus uñas un toque dulce con este diseño que intercala un tapiz de bastones de dulce, con un francés con el mismo patrón y un detalle de relieve en el bastón único del dedo pulgar.

Tu mani se hará notar de imediato sin robar el protagonismo de tu outfit, por lo que es perfecto para quienes gustan dejar una buena impresión sin ser tan llamativos.

Hombre de jengibre

Para quienes buscan un mani que no sea tan visible o llamativo, pero sí original, los hombres de jengibre o galleta, son perfectos, pues llevan colores discretos y que de lejos casi no se notan, pero cuando vean tus manos de cerca quedarán sorprendidos por lo bonitos que lucen.

Este tipo de diseños requieren de mucha práctica y un pulso de acero, por lo que realmente te recomendamos pedirlos cuando ya conoces el trabajo de la persona que te hará las uñas, para evitar que tu mani de fin de año quede como un meme de expectativa/realidad. Si tienes a nadie de confianza, te recomendamos 100% ir a Lemon, en donde hemos comprado el trabajo de varias chicas que definitivamente son todas unas artistas.

Envoltura de regalo

Dale a tus uñas un efecto holográfico como si fuera una bonita envoltura de regalo. A nosotros nos gustó el efecto en rosa para que hiciera armonía con los contornos rojo con blanco. Y para darle un poco más de dinamismo y que tu mani no se vea aburrido, le agregamos un efecto en 3D en el pulgar y el dedo anular.

Sencillo pero un poco más llamativo que los anteriores para aquellos que aman brillar y destacar en todo lugar.