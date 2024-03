Ya salió la colección beauty de ‘Emily in Paris’ y ¡la queremos toda!

Cuando hablamos de ‘Emily in Paris’, hay algo innegable respecto a esta serie: tiene una de las colecciones de looks más chic que hemos visto en la última década.

Y es que no sólo nuestra protagonista es una completa it girl, sino que sus amigas, Mindy y Camille, también lo son. Cada una con un estilo súper diferente. Desde un romántico look de Emily, hasta un dramático makeup de Mindy en el escenario, pasando por un pintalabios más classy en el look de Camille.

Ahora podrás recrear esos looks y crear tus propuestas inspiradas en la serie con la nueva colección de Todomoda Beauty que ya está disponible tanto en las tiendas físicas como en el sitio web.

La colección se compone de 30 items inspirados totalmente en ‘Emily in Paris’, así que puedes esperar muchas tonalidades rojas, rosas y brillos.

Lo mejor de todo es que, además de ser un must para unos beauty looks que celebran la elegancia y el dinamismo parisino, son productos veganos y cruelty free.

¿Qué podrás encontrar en la colección de ‘Emily in Paris’?

Esta colección es una de las más completas que han salido bajo el convenio con una serie. Cuenta con productos para labios -2 lip gloss de distinto color, tinta para labios, 4 tonalidades distintas de lipstick y bálsamos labiales-, rubores, iluminadores, sombras y accesorios de belleza: brochas, esponjas y hasta un espejo.

Los productos van desde los 100 hasta 300 pesos. Su paleta de sombras con 35 tonalidades y acabados distintos es el modelo más completo para ojos y el producto más caro de la colección.

Sus empaques, inspirados en la cultura pop parisina que podemos ver en la serie, así como el nombre de cada producto, que refleja la personalidad y relación de los personajes, definitivamente se convertirán en tu nuevo objeto de deseo.