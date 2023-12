4 cocteles trendy para Navidad y cómo prepararlos

La temporada de posadas empieza de manera oficial este 16 de diciembre, un pretexto perfecto para organizar una reunión en tu casa con tus amigos, familia, compañeros de trabajo o algo más íntimo con tu persona especial.

Es cierto que el menú es una de las cosas de nuestra to do list que más nos preocupan a la hora de ser anfitriones, además de ser aquello en lo que más tiempo necesitamos invertir. Pero, ¿qué pasa con los drinks? Para que no te estreses organizando tu reunión y sorprendas a tus invitados, aquí te dejamos cuatro cocteles súper bonitos y fáciles de hacer, que se han vuelto virales en redes sociales por ser llamativos, ad hoc con la temporada y además ¡deliciosos!

Un drink con arbolito de Navidad

Mejor conocido como ‘Snow Globe Cocktail’, este drink se ha vuelto uno de los favoritos en Instagram y TikTok gracias a lo fácil que es prepararlo y lo bonito que se ve. Además puedes probar haciendo un cocktail con vino blanco, rosado o whisky si quieres una versión golden, o un mocktail para los pequeños de la casa si lo haces con agua mineral.

1.-Agrega arándanos frescos a una copa o vaso old fashioned. Coloca una ramita de romero boca abajo atorada entre los arándanos para que quede parada. Vierte agua hasta cubrir los arándanos y mete al congelador.

2.-Saca el vaso congelado y agrega vino blanco o rosado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cortney LaCorte (@cheesegal)

Con un pequeño detalle harás que tus cocteles se vean sofisticados y con todo el espíritu navideño.

Blanca Navidad, blanca margarita

La versión más navideña de la clásica margarita la conseguiremos gracias al coco, que a su vez le dará a nuestra bebida un sabor más cálido y un poco menos ácido.

1.-Escarcha un vaso old fashioned con agave y ralladura de coco.

2.-Agrega a un mezclador media onza de jugo de limón, media onza de agave, 1 onza de leche de coco, 1.5 onzas de agua de coco, media onza de licor de naranja, 1.5 onzas de Buchanan’s Two Souls (whisky escocés con acabado en barricas de tequila) o Tequila, y hielos. Mezcla ligeramente por 10 segundos.

3.-Sirve en el vaso previamente escarchado y agrega una ramita de romero. ¡Listo!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Stephanie Wahler (@bevsbybeverly)

Ponche de frutas con whisky

Este trago es un poco más elaborado, pero vale 100% la pena ya que su delicioso sabor afrutado hará que sientas todo el espíritu de la Navidad. Necesitas 2 onzas de whisky, media onza de jarabe de pie de manzana*, esencia de nuez, ralladura de nuez y piel de naranja.

Si quieres hacer el jarabe de pie de manzana, corta la manzana en pedazos, agrégalos en la sartén a fuego lento con azúcar, una rajita de canela y media taza de agua. Deja hervir por 5 minutos y a fuego lento por media hora. Cuando esté frío pasa por el colador.

1.-Agrega un trozo de piel de naranja al fondo del vaso mezclador, cuatro toques de la esencia de nuez, media onza del jarabe de pie de manzana y presiona levemente para mezclar los sabores.

2.- Agrega las 2 onzas de wiskhy, hielo y revuelve.

3.-Agrega un hielo grande en una copa coñaquera y vierte el coctel. Agrega unas rebanadas de manzana, una rajita de canela y ralladura de nuez para decorar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kelly Pettit (@yellowbellykelly)

Un delicioso coctel dulce con arbolito de naranja

Si buscas una bebida dulce ésta puede ser la opción perfecta para ti.

1.-Escarcha el vaso con miel y una mezcla de azúcar, canela y ralladura de naranja.

2.- Agrega 3 onzas de jugo de naranja, una cucharada de miel de abeja, 40 ml de Buchanan’s 12 y mucho hielo. Mezcla suavemente.

3.- Decora con media ramita de canela y cáscara de naranja en forma de arbolito de Navidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Buchanan’s México (@buchanansmex)

¡Te ayudamos a preparar tus cocteles!

Buchanan’s y EstiloDF te regalan una botella para preparar tus cocteles navideños. Sólo tienes que seguir a @estilodf en Instagram y TikTok y mandar los screenshots junto con las respuestas a las siguientes preguntas a [email protected]. Los primeros cuatro serán los ganadores.

¿A qué elemento remite el diseño de la botella de Buchanan’s?

¿Cuál bebida de Buchanan’s tiene acabado en barricas de tequila?

Menciona el nombre de los 2 cocteles insigna de Buchanan’s que puedes preparar esta Navidad además de los que te compartimos (los encuentras en su Instagram).

Los participantes deberán ser residentes de la CDMX o alrededores porque deberán pasar a recoger su regalo. ¡Mucha suerte!