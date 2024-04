Mazatlán, el mejor lugar para disfrutar del eclipse solar total 2024

Estamos a punto de vivir algo histórico, uno de los fenómenos astronómicos más increíbles podrá verse en México: un eclipse solar total. Esto no ocurría en el país desde 1991 y no volverá a pasar hasta el 2052, así que no te lo pierdas.

El fenómeno astronómico podrá disfrutarse en Canadá, Estados Unidos y México; sin embargo, el mejor lugar para verlo en su totalidad será Mazatlán, incluso la NASA lo observará desde ahí, ya que las condiciones climatológicas favorecerán el suceso y la duración de la fase total será mayor.

De acuerdo con los cálculos astronómicos, en el puerto de Mazatlán el eclipse iniciará a las 9: 51: 23 horas. Su fase total llegará a las 11: 07: 25 y culminará a las 12: 32: 09. Su duración total serpa de 4 minutos y 20 segundos.

Los mejores lugares para observarlo

De acuerdo con datos del gobierno de Sinaloa, Mazatlán está muy cerca de la línea central, por lo que no será necesario reubicarse, aunque si estás en la parte sureste de la ciudad, tendrás un poco más de totalidad.

Por ejemplo, comparten, el resort de Quintas del Mar verá 4 minutos con 7 segundos de totalidad, mientras que en Playas del Sur la gente tendrá 4 minutos y 18 segundos. “Estos 11 segundos más valdrán completamente la pena el día del eclipse, ¡así que no dudes en hacer el viaje!”, recomienda el gobierno.

Además informa que si quieres entrar en la línea central puedes viajar por la carretera 150 o 15. La línea central está entre Villa Unión y Agua Caliente de Garate, donde se verá 8 segundos más de totalidad que si te quedas en la parte oriente de Mazatlán.

Actividades y más

En la ciudad de Ahome se podrá observar el eclipse en el Museo Mirador o en algunas plazuelas habrá cursos para niños antes de que ocurra el evento astronómico; además se entregarán lentes para que lo aprecien sin riesgo alguno.

En la Presa Eustaquio también se realizará la observación y habrán pláticas informativas acerca del evento. Quienes gusten podrán practicar senderismo, habrá música, fotografía, charlas informativas y un refrigerio.

Mientras que en Cosalá se realizarán eventos culturales con rituales para aprovechar la energía del eclipse.

Recomendaciones para el gran día

*Gafas de eclipse certificadas para proteger tus ojos durante el evento

*Sillas plegables

*Protector solar

*Agua

*Ropa cómoda para disfrutar al máximo la experiencia