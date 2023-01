5 lecciones que Miley Cyrus nos da sobre autoestima y empoderamiento

Miley Cyrus siempre ha sido un ícono de amor propio y una de las artistas más abiertas al compartir sus pensamientos. Y aunque esto no siempre le ha traído buenas críticas, ella prefiere ser auténtica y fiel a sí misma.

Definitivamente el camino de amarse a uno mismo no es siempre cuesta arriba o algo que se logre de la noche a la mañana. Este proceso es algo que se debe trabajar constantemente y está bien que no todos los días nos sintamos al 100. Sin embargo, la clave está en no dejarse vencer por los pensamientos negativos y redireccionarlos hacia actitudes positivas.

Sabemos que algunas veces esto puede llegar a ser más complicado, es por eso que aquí te dejamos 5 lecciones que hemos aprendido de Miley Cyrus que te ayudarán en tu esfuerzo por convertirte en tu mejor versión y te recordarán la fuerza que tienes dentro de ti.

1. Está bien hablar de tus sentimientos

Es normal tener miedo cuando estamos a punto de compartir lo que sentimos, pues mostramos una parte muy personal. Incluso muchas veces le damos la vuelta para evitar tener que enfrentarnos a alguien más o hasta confrontarnos a nosotros mismos. Pero créenos cuando te decimos que externar lo que sientes de manera adecuada, te hará sentir mucho mejor.

Los artistas tienen muy claro esto y es a través de sus obras que nos dejan ver un poco de su interior. Por medio de sus canciones, Miley siempre ha hecho a los fans parte de su vida compartiendo las experiencias que ha tenido y cómo la han hecho sentir. Un ejemplo claro de esto es ‘Flowers’, su último lanzamiento, en donde habla sobre su ruptura con Liam Hemsworth.

2. Los malos momentos siempre traen algo bueno

Entendemos que cuando estás en medio de nubes grises es difícil ver el arco iris que hay detrás. Pero estamos aquí para recordarte que todo cambio, ya sea bueno o malo, trae consigo nuevas oportunidades. Tómate tu tiempo para procesar tus emociones, pero ten en mente que lo malo pasará y busca la manera de sacar ventaja de la situación.

Además de ser inspiración para escribir grandes éxitos, los difíciles momentos que ha pasado Miley la han ayudado a crecer como persona y a descubrir más sobre ella misma. Le dieron la oportunidad perfecta para encontrar su estilo, reinventar su sonido musical y fortalecer su confianza.

3. Tú eres más que suficiente

La ruptura entre Miley y Liam fue una de las más populares. Y aunque después de escuchar ‘Wrecking Ball’ supimos lo mucho que esto le afectó a la cantante, ella siempre se ha esforzado por demostrar que no necesita de nadie para estar en boca de todos.

Nunca dejes que otros opaquen tu brillo o que te hagan sentir que no eres suficiente tú sola, porque esto es mentira. Eres capaz de lograr todo lo que te propongas. La única aprobación que realmente importa es la tuya y la de nadie más.

4. Ámate tal y como eres

Hasta el más mínimo detalle de quién eres es digno de ser amado. Acepta tus rarezas y abrázalas porque son lo mejor de ti, son aquello que te hace única y especial. Ten confianza en ti y defiende tus decisiones.

Algunas veces no es fácil aceptarnos, y menos cuando seguido señalan nuestros defectos. Pero a pesar de las críticas y rumores que giraban en torno a Miley, ella siempre defendió su forma de ser y su estilo.

5. Sé fiel a ti

Sigue el ejemplo de Miley y no dejes que los demás te digan quién debes ser o cómo debes actuar. Nunca te dejes de lado y escúchate para conocerte y saber qué es lo que realmente quieres.

Así como la cantante se dio cuenta de que la persona que era al finalizar su tiempo en Disney no era quien realmente quería ser, tú date el tiempo para encontrarte. Una vez que descubras tu esencia, trabaja para fortalecerla y mostrar tu brillo a donde sea que vayas.