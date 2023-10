Así fue la reacción de fans y compañeros tras la muerte del actor Matthew Perry

Este fin de semana recibimos una de las noticias más tristes del año, el actor Matthew Perry, mejor conocido por su personaje como Chandler en Friends, fue encontrado sin vida el pasado sábado 28 de octubre en su residencia de Los Ángeles.

De acuerdo con TMZ, aún se desconoce la causa exacta de la muerte del actor de 54 años, que fue tan repentina que ha dejado a todos sus fans, compañeros de reparto y otras celebridades en shock.

Sus compañeros de cast no han dicho nada

Por mucho tiempo Perry tuvo que luchar contra las adicciones, algo que relata en su libro de memorias que publicó el año pasado, Lovers and the Big Terrible Thing, en donde explicó que su adicción a las drogas y el alcohol casi le cuestan la vida. «Quería compartir mi vida cuando sintiera que estaba a salvo de volver a entrar en el lado oscuro», escribió en una publicación.

Por el momento sus compañeros de cast de Friends, con quien compartió más de 10 años de trabajó diario en el set, no han dicho nada al respecto, pues se informó que están trabajando en conjunto para homenajear al actor con su despedida.

De acuerdo con fuentes cercanas al cast, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courtney Cox, Matt LeBlanc y David Schwimmer se encuentran debastados y tratando de procesar lo que ha sucedido juntos, por lo que no darán ninguna declaración hasta que juntos preparen algo.

Después de que se confirmó la noticia, los fans del actor comenzaron a inundar las redes sociales con mensajes de amor y agradecimiento a Matthew por su trabajo en la televisión, por las risas y por los buenos recuerdos que dejó en más de una generación a través de su trabajo como actor.

Además, muchos seguidores corrieron al edificio de la 90 Bedford Street en Greenwich Village, el cual sale en la serie de Friends, para dejar flores, cartas, globos y mensajes de amor.

Los fans de #Friends asistieron hoy al edificio de la 90 Bedford Street en Greenwich Village que sale en la serie, para dejarle un homenaje a #MatthewPerry , quien por 10 años interpretó a Chandler. ♥️ 📸: créditos a quien correspondan pic.twitter.com/inP6xCM8nu — EstiloDF (@EstiloDF) October 30, 2023

Adele aplaude la valentía de Matthew Perry

Otras celebridades también mostraron la sorpresa que sintieron al enterarse de la noticia y no dudaron en rendir homenaje al actor, como Adele, quien dedicó un momento de su concierto en Las Vegas para hablar sobre Matthew.

«Recordaré ese personaje por el resto de mi vida”, dijo la estrella refiriéndose a Chandler Bing, “Es probablemente el mejor personaje cómico de todos los tiempos”, comentó mientras presentaba su canción ‘When we were young’.

«Uno de mis amigos, Andrew, cuando yo tenía 12 años, hizo la mejor imitación de Chandler. Lo hacía todo el tiempo para hacernos reír y si alguno de nosotros tenía un mal día o se sentía deprimido, simplemente pretendía ser Chandler”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por RÁDIO MIX FM UBERLÂNDIA (@mixfmuberlandia)

«Fue muy abierto con su lucha contra la adicción y la sobriedad, lo cual creo que es increíblemente valiente” expreso, y dijo que aunque no lo había conocido en persona, su partida le causaba conmoción.

Otra celebridad que se unió a los homenajes para el actor, fue el cantante Charlie Puth, quien sorprendió a su público de Melbourne con una hermosa versión del tema principal de Friends, ‘I’ll be there for you’ de The Rembrandts. Y después de una sentida interpretación, el cantante interpretó ‘See you again’.

Adele y Charlie son sólo algunas de las tantas figuras públicas que han hecho homenaje al actor. Ahora esperamos el sentido homenaje de sus compañeros de cast que seguramente no tardará mucho.