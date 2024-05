5 spots para redescubrir Chicago, Illinois.

Conocer Chicago desde las alturas es un MUST, y una de las opciones es 360 Chicago que ofrece una vista privilegiada a más de 300 metros de altura, pero eso no es todo, ya que tienes la oportunidad de soltar tus miedos en Tilt, experiencia que te pone delante de uno de los cristales del rascacielos mientras se inclina hacia adelante, dándote la sensación de estar boca abajo. Quedarás helado. Y si esto te roba el aliento, no te preocupes, ya que en el Cloud Bar encontrarás una amplia variedad de extravagantes cócteles y bebidas tradicionales para recuperarlo mientras gozas de una de las mejores vistas de la ciudad.