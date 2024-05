La excelencia en servicio y el encanto se fusionan en un solo lugar: Hotel Marquis Reforma

En el vibrante corazón de la Ciudad de México, se encuentra el Hotel Marquis Reforma que por más de 30 años ha redefinido el significado de la hospitalidad de lujo. Con su excelencia en servicio y confort, sin duda es la opción ideal para elevar la experiencia de los huéspedes.

Hace un poco más de tres décadas, se decidió crear un lugar que reuniera hospedaje, gastronomía, negocios y entretenimiento bajo un contexto de lujo y exclusividad. Marquis Reforma cuenta con todo esto y más, por eso desde su apertura y hasta la fecha ha sido parte de The Leading Hotels of the World, una colección de más de 400 hoteles de lujo, como The Ritz London, The Chedi El Gouna en Egipto y Fauchon Hotel Kyoto, que ofrecen diversos estilos arquitectónicos y de diseño, y una experiencia cultural integral y única.

En el Hotel, la excelencia y el lujo se entrelazan para crear una vivencia inolvidable. Las Sky Suites, recientemente remodeladas, tienen un espectacular diseño que hace sentir a los huéspedes en un sueño con sus altos techos, baños decorados con mármol blanco de Carrara, e impresionantes terrazas que brindan vistas panorámicas y se convierten en un oasis personal para disfrutar de momentos únicos, acompañados de un excelente servicio y hospitalidad. Actualmente, el resto de las habitaciones están siendo renovadas para ofrecer un entorno aún más elegante y moderno.

Motivado por el concepto de lujo y bienestar, los turistas y locales que busquen un día de relajación podrán encontrar el spa de destino del Hotel, un santuario con diseño único y atención personalizada, que ofrece una amplia gama de servicios y tratamientos diseñados para armonizar la mente, cuerpo y espíritu. El Spa Marquis tiene masajes terapéuticos que se ofrecen en sus 10 cabinas, una piscina techada con vista panorámica, y clases de acondicionamiento físico en agua. Adicionalmente, tiene uno de los gimnasios más completos, y áreas húmedas para hombres y mujeres por separado, con jacuzzi, sauna y vapor. El equipo de terapeutas profesionales y certificados guían a las personas en un viaje de bienestar completo, donde pueden desconectar del estrés.

La sofisticación y deleite también forman parte de toda la oferta que encontrarán los visitantes. Si la motivación principal es adentrarse en una oferta gastronómica sin igual, la recomendación es empezar el recorrido en el hotel en A la Parrilla, que destaca por su sabor equilibrado de los deliciosos cortes cocinados en la temperatura perfecta del fuego de la parrilla. Utilizando los ingredientes más selectos y frescos, desde pescados y mariscos hasta suculentas piezas de carne, y una carta de postres que sellarán una velada perfecta. Con su ingenio, el prestigioso equipo de chefs logra que cada bocado transporte a un viaje gastronómico lleno de sorpresas y deleite.

Los Canarios es un clásico del repertorio gastronómico del hotel, es el restaurante que invita a saborear la esencia misma de la comida tradicional mexicana. Con recetas transmitidas de generación en generación y una pasión por los ingredientes frescos y auténticos, esta experiencia culinaria te llevará a los rincones más exquisitos de nuestra rica cultura gastronómica.

Dentro del Hotel Marquis Reforma, también encontrarás al restaurante Santino, ahí los comensales podrán descubrir la magia de la gastronomía italiana. Con una carta cuidadosamente elaborada, se transportarán a las calles empedradas de Roma, los canales de Venecia y las encantadoras trattorias de Nápoles. Desde auténticas pastas, hasta exquisitas pizzas y deliciosos postres, cada bocado es una celebración de los sabores y aromas de Italia.

Para los visitantes o clientes de negocios, el Hotel cuenta con exclusivos y versátiles salones ideales para eventos corporativos, bodas o eventos de gala, y que varían en tamaño y capacidad dependiendo de las necesidades de cada cliente. Son espacios con diseños elegantes inspirados en las decoraciones de los palacios reales. Existen salones para veladas más íntimas con capacidad de entre 40 y 80 personas, como el Salón Fuentes o la Sala Paseo, y otros para eventos con capacidad desde 300 hasta 900 personas como el Salón Emperatriz y el Emperador.

Marquis Reforma está comprometido con el medio ambiente, y se enorgullece en ser parte de clasificaciones de hoteles que priorizan la sostenibilidad y la preservación de los recursos naturales. Buscan que cada experiencia culinaria sea un viaje que no solo deleite el paladar, sino que también honre el compromiso con la Tierra. Además, cuenta con el distintivo S, un reconocimiento a las buenas prácticas, en el desarrollo de proyectos turísticos bajo los criterios globales de sustentabilidad. Marquis Reforma se encuentra en constante actualización, y hoy se encuentra con proyectos de remodelación en el lobby, habitaciones y spa.

Por si fuera poco, el hotel cuenta con una ubicación privilegiada. Su acceso sin igual a los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México, permite sumergirse en la riqueza cultural y arquitectónica que nos rodea. Desde los imponentes monumentos históricos hasta las boutiques de moda y los vibrantes mercados callejeros.

El Hotel Marquis Reforma, un referente de prestigio y hospitalidad en la Ciudad de México, ha dejado su huella en la industria durante más de tres décadas. Con una oferta gastronómica excepcional, instalaciones de primer nivel y una ubicación envidiable, brindan a sus huéspedes una experiencia única y memorable.

Para realizar reservas y conocer más sobre la oferta del Hotel, visita su página web https://www.marquisreforma.com/