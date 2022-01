Andrew Garfield estaría dispuesto a volver a ser Spider-Man

Después de varios meses intentando negarlo, al fin Andrew Garfield ha decidido hablar abiertamente sobre su participación en ‘Spider-Man No Way Home’ al lado de Tom Holland y Tobey Maguire. La película se ha convertido en la más exitosa en taquilla desde que inició la pandemia, y hasta el momento ha logrado recaudar más de 1.4 billones de dólares alrededor del mundo.

Y es que a pesar de que su personaje se considera a sí mismo como el Spider-Man “menos cool” de los tres, su carisma, sensatez y empatía, lo posicionaron como uno de los personajes favoritos de esta entrega. Tanto que incluso surgió una campaña hecha por fans, para pedir que se considere hacer ‘The Amazing Spider-Man 3”. Pero ¿volvería Andrew Garfield a ponerse el traje?

En una entrevista para Variety, en donde el actor habló por primera vez respecto a ‘Spider-Man No Way Home’, Andrew aseguró que ha dejado la puerta abierta para volver a interpretar a su Spider-Man, siempre y cuando la historia sea buena.

Incluso relató cómo fue que los productores Amy Pascal, Kevin Feige y Jon Watts llegaron con la idea de esta película que se acaba de estrenar en Diciembre. “Yo no esperaba tener una conversación de nuevo sobre volver a interpretar a Peter Parker… Inmediatamente fue innegable. Sonaba increíblemente divertido, espiritual, alucinante y temáticamente muy interesante. Como fan de Spider-Man, la idea de tener a los tres Spider-Men en una misma toma era suficiente.”

Andrew Garfield improvisó uno de los momentos más destacados

En la misma entrevista, Andrew confesó que para preparar a su personaje se habló mucho de la hermandad, del papel que toma el hermano mayor, el hermano menor y el de en medio. Y recordó cómo improvisó una de las escenas favoritas de los fans.

“Hay una línea que improviso en la película, cuando veo a Tom y a Tobey y les digo que los amo. Ese era sólo yo amándolos.”

Un momento de sanación para su personaje

El actor, quien este fin de semana ganó un Golden Globe como Mejor Actor en una Película Musical por su actuación en ‘TikTik…Boom’, explicó que realmente está agradecido por la oportunidad de poder atar algunos cabos sueltos que quedaron en su personaje.

Uno de los más importantes fue cuando salvó a MJ, pues como todos sabemos, esa escena fue mucho más allá de lo que vimos en pantalla. Conectó directamente con el final de la segunda película de ‘The Amazing Spider-Man’, cuando Peter pierde a Gwen.

“Mi Spider-Man consiguió salvar la relación romántica de su hermano menor, potencialmente. Y curar el momento más traumático de su propia vida haciéndolo por su hermano menor. Se aseguró de que él no tuviera el mismo destino… hay algo cosmicamente hermoso en eso. Significó tener una segunda oportunidad de salvar a Gwen.”

Aunque Andrew Garfield fue rechazado para interpretar al príncipe Caspian en Narnia, por no ser lo suficientemente guapo, no cabe duda que a Andrew le esperaban cosas mejores en el mundo de los superhéroes, un camino que al parecer aún no termina, pues los fans lo quieren de vuelta con el traje de Super-Man.