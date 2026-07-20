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Argentina protagoniza pelea tras perder la final del Mundial 2026 ante España

por: José Lucas

La derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 no terminó con el silbatazo final. Tras la victoria de La Roja por 1-0 en tiempo extra en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, varios jugadores de ambas selecciones se enfrascaron en una pelea sobre la cancha que dejó expulsiones, empujones y reclamos captados por distintas cámaras.

El momento más polémico involucró a Leandro Paredes, quien fue expulsado después de tomar del cuello a Eric García y empujar a Gavi durante el altercado. Sin embargo, videos difundidos posteriormente mostraron que el conflicto comenzó segundos antes con un encontronazo entre Nahuel Molina y Rodri, mientras los futbolistas españoles celebraban el título.

¿Cómo comenzó la pelea entre Argentina y España?

Las imágenes muestran que, mientras los jugadores españoles corrían para festejar la conquista de su segundo Mundial, Nahuel Molina golpeó en el pecho a Rodri. El mediocampista español regresó para reclamar la agresión y ambos quedaron cara a cara.

En ese momento, futbolistas de ambas selecciones intentaron separarlos. Entre ellos estaban Eric García y Gavi, quienes poco después protagonizaron otro enfrentamiento con Leandro Paredes.

El mediocampista argentino sujetó del cuello a García y posteriormente empujó a Gavi hasta derribarlo. Esa acción derivó en su expulsión una vez concluido el partido.

Otros jugadores, como Thiago Almada, además de integrantes del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y Walter Samuel, intervinieron para evitar que la situación escalara.

Incluso Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico argentino, fue captado en videos aficionados golpeando a Dani Olmo durante los forcejeos.

El partido terminó con alta tensión

La final ya se había desarrollado bajo un ambiente de fuerte intensidad física. Argentina acumuló seis tarjetas amarillas y sufrió la expulsión de Enzo Fernández en los minutos finales del tiempo reglamentario tras recibir una segunda amonestación por una fuerte entrada sobre Pau Cubarsí.

Durante la prórroga también fueron anulados dos goles a España antes de que Ferran Torres marcara el tanto definitivo al minuto 106.

Después del partido, Nicolás Otamendi también protagonizó un intercambio verbal con Rodri, a quien recriminó presuntos comentarios realizados durante la semana previa a la final.

España levanta su segunda Copa del Mundo

Mientras los jugadores argentinos abandonaban la zona del conflicto, España inició los festejos por su segundo título mundial, 16 años después de conquistar Sudáfrica 2010.

Por su parte, varios futbolistas argentinos permanecieron sobre el césped visiblemente afectados por la derrota y posteriormente dieron la espalda durante parte de la ceremonia de premiación, mientras La Roja recibía las medallas y levantaba el trofeo.

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