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Mbappé supera a Messi y toma el liderato goleador histórico de los Mundiales

por: José Lucas

Kylian Mbappé escribió un nuevo capítulo en la historia de las Copas del Mundo al convertirse, de manera provisional, en el máximo goleador histórico del torneo. El delantero francés llegó a 22 anotaciones tras marcar un doblete en el partido por el tercer lugar del Mundial 2026 frente a Inglaterra, superando por un gol a Lionel Messi.

El atacante del Real Madrid alcanzó la cifra en apenas 22 partidos mundialistas, manteniendo un promedio de un gol por encuentro desde su debut en Rusia 2018.

CRÉDITO: Especial

Mbappé también lidera la Bota de Oro del Mundial 2026

El primer tanto del francés llegó al inicio del segundo tiempo, cuando aprovechó un pase filtrado de Michael Olise para definir con un disparo cruzado ante Dean Henderson.

Más tarde volvió a aparecer con otra definición de zurda tras una nueva asistencia de Olise, alcanzando los 10 goles en el torneo y colocándose como líder de la clasificación por la Bota de Oro, con dos tantos de ventaja sobre Messi.

Tras el encuentro, Mbappé reconoció que el logro individual no compensó la eliminación de Francia.

«Hubiera preferido no ser el máximo goleador de la historia y jugar el partido de mañana», declaró a Fox Sports.

CRÉDITO: Especial

Así marcha la tabla histórica de goleadores en los Mundiales

  1. Kylian Mbappé (Francia) – 22 goles
  2. Lionel Messi (Argentina) – 21 goles
  3. Miroslav Klose (Alemania) – 16 goles
  4. Ronaldo Nazário (Brasil) – 15 goles
  5. Gerd Müller (Alemania) – 14 goles
  6. Harry Kane (Inglaterra) – 14 goles
CRÉDITO: Especial

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