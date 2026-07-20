España conquista el Mundial 2026 y acaba con el reinado de Messi

La selección de España volvió a escribir su nombre en la historia al proclamarse campeona del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Argentina en tiempos extra, en la final disputada en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. Un gol de Ferrán Torres al minuto 106 terminó con el reinado de la Albiceleste y marcó el cierre del recorrido de Lionel Messi en las Copas del Mundo.

Desde el inicio del partido, el equipo dirigido por Luis de la Fuente tomó el control del balón y buscó imponer su estilo mediante la posesión y los pases entre líneas. Lamine Yamal tuvo las primeras oportunidades apenas en los primeros minutos, pero Emiliano Martínez evitó que el marcador se moviera.

España domina la final del Mundial 2026

La Roja mantuvo una presión constante sobre la salida de Argentina, obligando al conjunto sudamericano a defender durante gran parte del encuentro. Aunque Alexis Mac Allister intentó responder con un desdoble en los primeros minutos, la defensa española neutralizó cada intento de ataque.

Antes del descanso, Mikel Oyarzabal estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo desde los linderos del área que fue contenido por el arquero argentino. Además, la Albiceleste sufrió una baja importante cuando Lisandro Martínez abandonó el encuentro por lesión y fue reemplazado por Nicolás Otamendi.

En la segunda mitad, el dominio español se hizo todavía más evidente. Álex Baena, Oyarzabal, Lamine Yamal, Nico Williams, Aymeric Laporte y Pau Cubarsí generaron múltiples ocasiones de peligro, pero una y otra vez apareció Emiliano Martínez para mantener con vida a su selección.

Mientras España acumulaba oportunidades, Lionel Messi tuvo poca participación debido a la presión ejercida por el conjunto europeo, que prácticamente instaló el juego en territorio argentino durante buena parte del complemento.

Ferrán Torres define el título en tiempos extra

El empate sin goles obligó a disputar tiempos extra, donde España mantuvo la iniciativa ofensiva. Nico Williams y Mikel Merino buscaron romper el cero con remates dentro del área, mientras Argentina resistía apoyada en las intervenciones de su portero.

La insistencia finalmente tuvo recompensa al minuto 106. Un centro enviado al segundo poste encontró a Nico Williams, quien prolongó el balón de cabeza para que Ferrán Torres apareciera dentro del área y marcara el único gol del encuentro.

La anotación fue suficiente para que España conquistara el campeonato y terminara con el reinado mundialista de Argentina.

España suma su segundo campeonato del mundo

Con este resultado, España obtuvo su segundo título de Copa del Mundo, 16 años después de coronarse en Sudáfrica 2010, cuando derrotó a Países Bajos con el histórico gol de Andrés Iniesta en tiempos extra.

El triunfo también puso fin al ciclo de Lionel Messi en los Mundiales y confirmó una nueva generación española encabezada por futbolistas como Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Cubarsí y Ferrán Torres, quienes fueron determinantes para devolver a La Roja a lo más alto del futbol internacional.

La conquista desató los festejos en toda España, que volvió a celebrar un campeonato mundial tras más de una década y media de espera.