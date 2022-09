Avril Lavigne será la protagonista de un nuevo desfile de moda

Desde sus comienzos, Avril Lavigne se ha convertido en todo un icono de moda y estilo, imponiendo tendencias que van desde las luces de colores pastel, hasta los guantes rayados con los dedos descubiertos y las faldas de tul.

Hoy, después de casi 20 años de carrera artística, la cantante sigue imponiendo tendencias, y es por ello que ha sido invitada de manera especial para formar parte de Rock the Runway: SHEIN for All, una nueva pasarela de moda que la marca ha organizado para presentar sus colecciones otoño-invierno 2022.

Dicha pasarela contará con una colección especial de colaboración con Christian Siriano y actuaciones musicales entre las cuales destaca la de Avril Lavigne, quien se encargará de lucir la colección de ROMWE. Así mismo Shenseea por parte de SHEIN e Ylona García de DAZY, también son parte del line-up que se encargará de musicalizar la pasarela.

Rock the Runway: SHEIN for All se llevará a cabo el próximo 25 de septiembre a las 4:00pm GMT-5 y será transmitido a través de la app de SHEIN, así como en sus redes sociales como Instagram, YouTube y Facebook.

ROMWE

Para Avril Lavigne la moda va de la mano con la música

La cantante, que actualmente se encuentra de gira para promocionar su último álbum «Love Sux», declaró en un comunicado que su colaboración con ROMWE, una de las submarcas de SHEIN, fue una experiencia que disfrutó bastante y que se volvió parte del desarrollo creativo de su álbum al grabar un vídeo con «Bite Me» durante el desfile.

«SHEIN Rock The Runway es un espectáculo único en el que se fusionan la música y la moda. Filmamos ‘Bite Me’ al estilo de un video durante el desfile. La pasé muy bien grabando mientras lucía su ropa», comentó Avril Lavigne respecto a su participación de la mano de la marca ROMWE.

Este desfile se planea hacer durante la segunda mitad de cada año para presentar las nuevas propuestas de otoño-imvierno de SHEIN y sus marcas, en donde la música tendrá una presencia especial y se planea que siempre cuente con invitados especiales que tengan un papel importante en el mundo de la moda.