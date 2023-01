Britney Spears publica fotos en Instagram con su ex Justin Timberlake

Entrar a la cuenta de Instagram de Britney Spears es como girar una ruleta rusa en la cual no sabremos lo que nos saldrá. A veces la vemos bailando, otras hablando sobre un tatuaje que no le gustó, otras con su vestido de novia y una que otra ilustración old fashion para contar alguna anécdota que, a veces, no podemos entender del todo, como la vez que habló maravillas sobre su hermana Jamie Lynn Spears.

En esta ocasión la cantante de 41 años hizo un viaje en el tiempo y decidió postear un par de fotografías antiguas en donde aparece al lado de su ex novio Justin Timberlake. Ambos vestidos con uniformes de basquetbol a juego. A la publicación agregó «Cuando solíamos jugar al baloncesto JUNTOS… ¡¡¡fue entonces cuando sucedieron los milagros!!!».

El mismo día Britney borró la publicación, aunque ya había sido vista por unos cuantos miles de personas. ¿Será que la cantante ha estado nostálgica estos días?

La historia de amor entre Britney y Justin

Britney Spears y Justin Timberlake fueron novios de 1999 al 2002, y juntos fueron una de las parejas más mediáticas a nivel internacional. Cada aparición pública desataba una oleada de artículos y hacía crecer el interés de sus fans de querer saber más detalles sobre su relación.

De acuerdo con el director del videoclip ‘Overprotected Darkchild Remix’ , Chris Applebaum, Justin rompió con la cantante a través de un mensaje de texto mientras grababan el videoclip.

«Era un día de rodaje (planeado) de 24 horas y teníamos un equipo saliendo después de las 12 horas y uno nuevo entrando. En algún momento durante el segundo turno, Brit desapareció y fui a su remolque a buscarla… solo para descubrir que Justin acababa de romper con ella a través de un mensaje de texto», narró el director a través de una publicación en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CHRIS APPLEBAUM (@chrisapplebaum)

Hace dos años, el cantante se disculpó públicamente con ella después del estreno del documental Framing Britney Spears, el cual despertó críticas en contra de Timberlake por los comentarios que el cantante hizo sobre su ex pareja después de su separación, incluido su video musical de 2002 ‘Cry Me a River’, en donde presentó una doble de Britney.

“Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de lugar o no defendí lo que era correcto… Quiero disculparme específicamente con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente, porque me preocupo y respeto a estas mujeres y sé que fallé”.