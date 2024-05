Christina Aguilera reafirma su amor por México

Este fin de semana, viernes 17 y sábado 18 de mayo, se llevó a cabo el Festival Tecate Emblema 2024 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en donde miles de personas de todas las edades se dieron cita para escuchar a sus grupos favoritos.

Sin lugar a dudas el line-up de este año se caracterizó por tener a las mujeres como protagonistas en cada uno de los tres escenarios que conformaron esta edición.

Desde las nuevas promesas como el debut de Bu Cuarón en el escenario Shein el viernes, donde asistieron su papá, Alfonso Cuarón, Marina de Tavira y Yalitza Aparicio para apoyarla, hasta el tan esperado regreso de Belanova que se abarrotó para cantar al unísono Rosa Pastel, o Nicki Nicole que invitó a Grupo Frontera al escenario durante su presentación.

Y aunque muchas fueron las artistas que nos conquistaron durante los dos días de festival, sin duda una de las más esperadas fue Christina Aguilera en el escenario principal.

Christina Aguilera nos volvió a enamorar

Después de varios años sin subirse a un escenario en tierras mexicanas, la cantante abrió su presentación con “Dirrty” enfundada en un body negro con transparencias y una torera roja, el color protagonista de todos los outfits que utilizó esa noche.

Desde que pisó el escenario, la cantante de 43 años nos demostró que está en su mejor momento, pues no sólo luce guapísima, sino que la energía que proyecta en el escenario nos deja en claro por qué es uno de los íconos más grandes del pop.

La cantante interpretó temas como ‘Genie in a bottle’, ‘Feel this moment’, ‘Lady Marmelade’, ‘Falsas esperanzas’, ‘Your body’ y por supuesto el tema más esperado de la noche: ‘Pero me acuerdo de ti’, tema con el que lució un hermoso vestido rojo con escote V profundo con el que se veía como la reina que es.

Christina Aguilera fue la artista que más cambios de ropa tuvo durante el festival, sorprendiendo a sus fans con cada uno de ellos. Y mientras se preparaba para el siguiente cambio, sus bailarines conquistaron el escenario. Brindando un show casi tan despampanante como el que ofrece en su residencia en Las Vegas.

Durante su presentación, la cantante mostró el gran amor que le tiene a sus fans mexicanos y de igual manera lo hizo en redes sociales, en donde compartió un video luciendo a detalle su look con toreara roja de peluche y botas largas que hicieron juego con el body negro de transparencias y escote profundo, el cual dejó al descubierto más adelante en la presentación.

Sin duda un regreso a México digno de la leyenda que ya es.