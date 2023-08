Cómo estilizar tus piernas con las sandalias de cuña de corcho

Estos días de verano son perfectos para dejar que nuestros pies respiren un rato al dejarlos al aire libre, y para eso no hay mejor opción que las sandalias. Un imperdible del verano que además de estar ad hoc con la temporada también nos da la posibilidad de crear estilismos que en cualquier otra época del año no serían tan cómodos.

Así como hay varios modelos de tacones, también hay varios diseños de sandalias, y hoy te queremos hablar de las sandalias de cuña de corcho, uno de los pares más amados en el mundo de la moda gracias a que aportan altura sin perder la comodidad y ligereza que los tacones no te pueden dar.

El corcho, a pesar de que por mucho tiempo fue considerado como uno de los materiales con menos glamour y poca calidad, pronto encontró su auge atemporal, y ahora clásico, cuando Salvatore Ferragamo rompió la brecha social y llevó las sandalias de cuña de corcho a Hollywood y a las «influencers» de aquellos tiempos, las damas de la aristocracia.

Hoy estas sandalias son las favoritas del verano porque nunca pasan de moda y porque son una excelente alternativa cuando no se quiere navegar con consecuencias negativas de los tacones. Además, por la forma y color de la plataforma tienen la gran ventaja de alargar y estilizar las piernas al instante. Aquí te decimos cómo llevarlas para estilizar tus piernas y conquistar el verano.

Maxivestidos

Cuando tienes un evento importante y no sabes qué ponerte, un maxivestido siempre será una de las soluciones más acertadas, incluso si no te has depilado las piernas. Nadie lo notará. El combo maxivestido + sandalia de cuña de corcho = altura al doble. La tela holgada de los maxivestidos hace que al agregar un poco de plataforma se genere un efecto visual que de inmediato alarga al máximo tu silueta.

Faldas midi

Si quieres lucir tus piernas y las curvas que se marcan aún más por la altura de la plataforma, te recomendamos usar estas sandalias con una falda midi; si es estilo lápiz, mucho mejor, pues te ayudará a marcar una silueta de reloj de arena que tanto se busca. Los cortes de la falda y el tamaño de la plataforma llevarán la atención directo a tus pantorrillas.

Short

Otra manera de alargar y estilizar al máximo tus piernas con las sandalias de cuña de corcho es usarlas con short. No sólo dejará al descubierto la curva de la pantorrilla, también se verá la curva estilizada del muslo. Esta opción es más veraniega, por lo que queda perfecta para la playa o el fin de semana en la ciudad al combinarla con una maxiblusa, una hoodie si es algo informal o un conjunto old money para algo más elegante.

Skinny jeans

Para los días en los que no sabemos si lloverá o no, los skinny jeans son nuestra mejor opción para llevar con las sandalias de cuña de corcho. Tus piernas se verán súper estilizadas y no sufrirás por el frío.