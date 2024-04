Todo lo que necesitas saber sobre la MET Gala 2024

La MET Gala 2024 está lista para deslumbrar al mundo con una combinación única de moda, arte y celebridades. Organizada por el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, este evento anual recauda fondos para el Instituto Costume, mientras celebra la apertura de una nueva exposición.

Este evento promete ser una noche inolvidable llena de glamour, creatividad y arte. Con su combinación única de moda, celebridades y filantropía, se consolidará como uno de los más destacados en el calendario cultural global.

La exposición

Sleeping Beauties: Reawakening Fashion (Bellas durmientes: el despertar de la moda) es el nombre de la muestra que abrirá sus puertas.

Al hablar de las “sleeping beauties” no se refieren a Aurora u otras princesas de Disney, no, sino a las prendas que forman parte de la colección del MET que son tan frágiles y valiosas que deben ser resguardadas en condiciones de extrema seguridad y no pueden ser usadas.

La muestra, que estará exhibida del 10 de mayo al 2 de septiembre de 2024 y contará con investigaciones originales, análisis de conservación y diversas tecnologías para revivir y explorar las capacidades sensoriales de las obras maestras de la colección del museo.

La fecha

Este año, la MET Gala se llevará a cabo el próximo lunes 6 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

En México podrás verla a través de E! Entertainment, que brindará un acceso exclusivo y en primera fila completamente en de la alfombra roja y la llegada de cada una de las estrellas que desfilen Live From E!: Met Gala 2024 a partir de las 16:00 horas.

Celebridades y anfitriones

Los anfitriones de este año serán Zendaya, Jennifer López, Bad Bunny y Chris Hemsworth, nombrdos todos por Anna Wintour.

Además, se esperan aproximadamente 450 invitados, como Tom Holland, Sabrina Carpenter, Rosalía, Dua Lipa, Selena Gomez, Kylie Jenner, Timotheé Chalamet, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Taylor Swift, Karol G, Pedro Pascal, Jenna Ortega y America Ferrera.

El dress code

El tema para la vestimenta de las celebridades será “El jardín del tiempo”, que está basado en la historia escrita en 1962 por J. G. Ballard, un novelista inglés. Así que podremos ver desde interpretaciones literales del jardín o referencias de la moda del siglo XIX, aunque la parte más profunda tendrá que ver con el tiempo, algo que también se conecta con el tema de la exhibición.

Impacto cultural y social

La MET Gala no es solo un evento de moda, sino también un punto de referencia cultural y social que genera conversaciones sobre temas importantes como la creatividad, la identidad y la expresión personal. Además, sirve como plataforma para recaudar fondos para el Instituto Costume, apoyando la preservación y el estudio de la moda a lo largo de la historia.

La alfombra roja

Su alfombra roja es famosa por ser una pasarela de moda única donde los invitados exhiben atuendos extravagantes y vanguardistas. Los diseñadores más renombrados del mundo compiten por vestir a las celebridades más destacadas del momento, creando momentos memorables que se vuelven virales en las redes sociales.