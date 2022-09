¿Cómo prepararte para la llegada de un cachorro a casa?

Elegir al nuevo integrante de la casa es una decisión importante, hay muchas cosas a considerar, lo primero es ¿por qué quieres una mascota? ¿Buscas alguien con quien jugar, alguien que te haga compañía o quizás enseñar a tus hijos a ser responsables?, todas son razones válidas. En México, las mascotas más populares son los perros, pero antes de elegir a tu fiel cachorro considera tu personalidad: si eres una persona activa físicamente, un border collie podría ser una gran opción; si estás pensando en un compañero más tranquilo, un shar pei sería ideal.

Considera también que el espacio sea óptimo de acuerdo con su tamaño, y no olvides que requerirá de paciencia, compañía, atención, educación y mucho amor. Si estás listo para este gran paso, Diamond, fabricantes de alimentos Súper Premium para mascotas, te da los siguientes consejos:

Acondiciona un lugar: Debe ser un lugar en el hogar el cual no arriesgue su bienestar y tenga espacio donde pueda moverse sin problema; recuerda incluir en ese mismo sitio su plato con alimento, agua fresca a su disposición (el tiempo máximo que puedes dejarle el agua es de 8 horas, luego el líquido perderá sus propiedades organolépticas, es decir, ya no tendrá el mismo sabor, olor y textura) y una cama donde pueda descansar. En caso de ser un lugar en exterior considera tener un techo que lo proteja del sol y lluvias. También debe haber un área donde pueda hacer sus necesidades; para elegirla, opta por un lugar donde fluya el aire, no haya otros objetos que obstruyan y el lugar esté limpio.

Elige su alimento: Tienes que informarte del consumo nutricional adecuado según su edad, tamaño o tipo de raza. Debe tener el 80% en digestibilidad, con esto nos aseguramos que la absorción de nutrientes sea la más óptima; el ingrediente principal tendrá que ser proteína de primera calidad, así como carbohidratos, ácidos grasos, fibras y suplementos necesarios para su desarrollo. Una excelente opción es la línea de productos Diamond Naturals, que cuenta con presentaciones small breed puppy y large breed puppy. Contienen la antes mencionada proteína de primera calidad que le dará a tu cachorro una buena masa muscular y reforzará su sistema inmunológico. Cuentan también con carbohidratos que le darán la energía necesaria para jugar durante el día; ácidos grasos como omega 3 y DHA para el desarrollo cerebral y de la visión, así como ayudar a tener una piel saludable y un pelaje sedoso; mientras que las fibras naturales permitirán tener una correcta absorción de nutrientes y digestión.

Adquiere los accesorios necesarios: Se deben tener sus platos para agua y comida del tamaño adecuado según la raza, una cama donde quepa cómodamente, una cobijita calientita que lo haga sentir cómodo, e idealmente un compañero de siestas o de juego como un peluche.

Cuando el gran día llegue y tu cachorro recién arribe a tu casa, dale espacio y tiempo para que se adapte al entorno y a su nueva familia, no lo fuerces a jugar y no lo invadas de caricias, él irá marcando la pauta de cuál es su necesidad afectiva. Llámalo por su nombre, para que poco a poco se vaya adaptando.

“Para enseñarle dónde hacer del baño apóyate de periódicos; cada vez que haga pipí o popó coloca periódico encima, así poco a poco lo reconocerá como el lugar donde debe hacer del baño; cuando ya lo relacione, lo cambias al lugar donde quieres que haga sus necesidades; una vez que ya haga ahí, retiras el periódico. Si tienes planeado que haga sus necesidades únicamente cuando lo saques a pasear, ten en cuenta que primero debe cumplir su cuadro de vacunación; una vez cubierta, crea una rutina en horario y lugar para que poco a poco se vaya acostumbrando; debes ser constante para fomentar en tu mascota este hábito”, comentó Areli Buenrostro, Médico Veterinario Zootecnista, Vocera de la marca Diamond.

Los expertos de Diamond indican que los primeros meses de vida no lo saques a la calle, al parque o a que conviva con otros animales, esto porque podría contraer algún virus o enfermedad. Una vez que llegue a tu casa acude al veterinario lo antes posible para que le realice una evaluación integral y comience su cuadro de vacunación. Los cachorros deben ser vacunados contra: parvovirus, moquillo, adenovirus tipo 2, hepatitis infecciosa C, leptospira, coronavirus y rabia. El esquema también incluirá su desparasitación, que oscilará entre los 30 días y 3 meses, según lo recomiende tu veterinario. Cuando el esquema esté completo y tu veterinario te indique que ya es apropiado sacarlo, motívalo a que socialice con otras mascotas, así como con niños y adultos. Habitúalo a ser manipulado, tocándole las orejas y las patas, así como mirándole los dientes, esto para que pueda convivir y desenvolverse en diferentes ambientes. No olvides ponerle un collar con tus datos de contacto.

Es normal que los cachorros lloren los primeros días en un nuevo hogar, la experta Areli Buenrostro recomienda: “Lo primero es tener mucha paciencia, seguro extraña a su mamá y hermanos, trata de mimarlo y hacerlo que se sienta tranquilo, recuerda que para él es un nuevo ambiente con nuevas personas. Puedes ponerle un peluche para que haga apego a él o alguna manta con el olor del lugar en el que estaba anteriormente. Si ladra es cuestión de adaptación, está indicando qué hay algo raro en el ambiente puesto que no lo conoce”.

Ahora solo resta educarlo, para ello te recomendamos empezar a recompensarlo de manera positiva; puedes adquirir algunos premios y otorgarlos cuando haga algo de lo que le enseñaste, recuerda tener mucha paciencia, amor y entendimiento. Disfruta mucho de la compañía y amor que tu perrhijo puede darte, no por nada dicen que los perros son el mejor amigo del hombre, te amarán incondicionalmente y serán tu fiel compañía, cuida de ellos y dales mucho amor.

