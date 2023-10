Conoce Casa Obsidiana, arte de Teotihuacan para el mundo

Como si se tratara de un espejo negro que nos ha regalado la madre tierra, con un elegante y envolvente brillo que parece de otro planeta, la dureza de un roca y la fragilidad de un vidrio, la obsidiana era uno de los materiales más importantes para nuestros antepasados prehispánicos, principalmente para los teotihuacanos. Una tradición que incluso hoy en día se mantiene en pie después de varios siglos.

Y es que si bien hoy en día la obsidiana no se utiliza más para fabricar lanzas de cacería, si es uno de los materiales más populares para crear distintas artesanías, esculturas y adornos para diseño de interiores, y hasta para diseñar joyería con mucho estilo y distintiva.

Siguiendo con el oficio de su abuelo, heredado también por su padre, Topacio y Gerardo Cuevas llevaron el manejo de la obsidiana a otro nivel, con la creación de Taller de Obsidiana, una marca de diseño contemporáneo que poco a poco fue evolucionando para darle paso a Casa Obsidiana.

Con una entrada imponente, cerca de las pirámides de Teotihuacán, se encuentra Casa Obsidiana, una boutique de diseño mexicano con un ambiente cálido familiar que exalta la belleza de este material a través de sus creaciones, además de ser el escaparate para otras marcas mexicanas que se alinean con su estilo e ideales: como Mexico is the shit, Famosísima, Alhumo Sacred Smokes, etc.

Un recuerdo con estilo desde Teotihuacán

Aquí podrás encontrar joyería súper original, desde un dije en forma de corazón hecho de obsidiana, hasta los anillos más originales hechos completamente de este material o con base de plata. Anillos y collares de cuarzo y amatista; kimono al estilo mexicano, playeras con gráficos únicos, bolsos, juegos de té de obsidiana, libretas artesanales, y hasta perfumes que huelen delicioso.

Además, Casa Obsidiana acaba de crear el espejo de obsidiana más grande del mundo, el cual se encuentra expuesto en la tienda y en tramites para ganar el Record Guinness. A propósito, este espejo tiene dos hermanos ligeramente más pequeños, y uno estará expuesto en el lobby del Hotel W Mexico City.

¡Bienvenidos al Tzompantli!

Con motivo de Día de Muertos y para celebrar su 4to aniversario, Casa Obsidiana creó un Tzompantli en su entrada. Una hilera de cráneos que en el pasado nuestros ancestros utilizaban como un altar para honrar a los dioses.

Tapizada con flores de cempasúchil, la entrada se vuelve por si misma una obra de arte que invita a los visitantes a entrar a este mundo energético que exalta el regalo que la naturaleza nos dio a través de las piedras, y la creatividad del diseño mexicano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Casa Obsidiana (@casaobsidianamx)

En compañía de la familia de Mexico is the Shit, amigos, familiares y vecinos, la boutique inauguró la temporada más mexicana del año, con este homenaje que permanecerá así lo que queda de octubre y todo el mes de noviembre. Así que aún tienes tiempo para visitar la tienda con este altar y de paso disfrutar de todo lo que Teotihuacán tiene para ofrecer a menos de dos horas de la CDMX.

¿En dónde está Casa Obsidiana?

Se encuentra en Avenida 16 de septiembre 43-A San Martín de las Pirámides Teotihuacán, México. Está abierto de lunes a viernes de 10:00am a 6:00pm y los fines de semana de 10:00am a 7:00pm. ¡Un lugar con mucho estilo que no puedes dejar de visitar!