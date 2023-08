Conoce el autobús rosa más chic para tomar el té

La cultura del té, aunque es muy común en varios países de Europa, es algo que poco a poco se ha ido posicionando en Latinoamérica y Estados Unidos. Y aunque en México aún no llegamos al punto de celebrar todos los días propiamente la hora del té, sí que nos gusta probar nuevas cosas y conocer nuevas experiencias de estilo de vida.

Por eso hoy te presentamos el autobús rosa más chic en el que puedes disfrutar del té mientras recorres la ciudad, en tu siguiente visita a Nueva York.

Se trata de ‘Tea Around Town”, un concepto que ha surgido en la ciudad de Nueva York y que se está convirtiendo en el must have de cosas por hacer cuando viajas a esta vibrante ciudad. Un camión adaptado con mesas y sillones rosas que pone los colores pastel y las flores como protagonistas.

Este spot en movimiento sale todas las tardes a recorrer la ciudad mientras sus visitantes disfrutan de un delicioso té y postres. Hay mesas para dos y cuatro personas, y por cada recorrido este autobús tiene la capacidad de tener hasta 42 personas a bordo disfrutando de esta experiencia única.

La experiencia

El autobús es cerrado, pero cuenta con un diseño perfecto para ver a través de las ventanas 360 durante los 90 minutos que dura el tour, pasando por lugares icónico de Nueva York como Rockefeller Center, Radio City Music Hall y Chrysler Building. Sale todos los días a partir del mediodía, y los sábados y domingos a las 2:30 pm.

Para disfrutar de esta experiencia tienes dos opciones: comprar boletos para la Entrada Estándar, que incluye el menú estándar y una mesa privada por 69 dólares, o la Admisión Premium, que además de lo anterior incluye abordaje prioritario, el menú premium como mini rollos de langosta o un tartar de carne Wagyu, además de una copa de vino espumoso, todo por 109 dólares.

Así que ya sabes, si quieres una experiencia única tomando el té, ‘Tea Around Town’ será la mejor opción la siguiente vez que visites Nueva York.