Conoce la colección de ropa inspirada en Frida Kahlo

Es innegable decir que Frida Kahlo es una de las figuras más icónicas de México. No sólo sus pinturas se posicionaron con fuerza en el mundo artístico, sino que su figura por sí misma se volvió un referente de la cultura mexicana. Esas cejas pobladas, el cabello largo y negro, la piel canela y el semblante que transmite fuerza, son elementos de su imagen que han pasado a la historia.

Sus pinturas, amadas por algunos y menospreciadas por otros, han servido para inspirar a nuevas generaciones de artistas, no sólo pintores, sino también arquitectos, músicos, diseñadores de moda y de interiores. En esta ocasión te presentamos una colección de ropa inspirada en Frida Kahlo, realizada por 12 diseñadores que plasmaron su estilo único en 71 de las 162 piezas que conforman esta colección.

Los diseñadores detrás de la colección

Fer Patiño, Furnanda, Isela Cos, Israel Jasso, Miranda Gaviño, The Perfect Party, The Lofty Mom, Verónica Ramírez, Yumiko, De la Paz, Pompi García y Panuco fueron los diseñadores encargados de armar las mejores piezas de esta colección que no es la primera vez que sale a la venta.

Justo el año pasado salió SHEIN X FRIDA KAHLO, y el éxito fue tanto que decidieron lanzar una segunda edición este año. ¡Hay mucha inspiración cuando hablamos de una gran figura como Frida!

En esta segunda edición de la colección SHEIN X FRIDA KAHLO podrás encontrar prendas inspiradas en los cuadros de la artista, pero también algunos diseños inspirados en su propio guardarropa, como este vestido largo de flores con detalles de encaje en los hombros y resorte en el abdomen, dos elementos que nos recuerdan a aquellos vestidos típicos de la época de la pintora.

También podrás encontrar conjuntos con cortes más contemporáneos, como este palazzo con saco que aporta un estilo elegante, pero colorido y fresco, ideal para un evento especial.

La colección llegó a la página desde julio, y esta temporada es ideal para decirle adiós al verano y recibir el otoño con vestidos largos y palazzos. Además podrás encontrar accesorios como aretes y collares estilo vintage, bolsas de mano que parecen pintadas a mano y hasta cases para tu celular.

¡El Hot Fashion 2023 de SHEIN nos dejó una sorpresa para ti!

Del 14 al 21 de agosto se llevó a cabo el Hot Fashion 2023 de SHEIN, unos días en donde se pudo disfrutar de increíbles descuentos de hasta el 85% en ropa y accesorios para toda la familia, además de envío gratis a partir de $99 en tu pedido, o incluso la oportunidad de llevarte el pedido totalmente gratis.

Si no tuviste tiempo de darte una vuelta por su página o se te pasaron las fechas, no te preocupes, porque SHEIN y EstiloDF te regalan un cupón de $1,000 para que compres tus piezas favoritas de la plataforma, incluso las de esta colección inspirada en Frida Kahlo.

Lo único que tienes que hacer es seguir a @shein_mex y a @estilodf.destinations y mandarnos un screenshot con la respuesta a la pregunta: ¿Quiénes fueron los diseñadores que participaron en la colección inspirada en Frida Kahlo?, al mail [email protected] Tienes hasta el miércoles 23 de agosto, a las 5 pm, para participar. ¡Mucha suerte!