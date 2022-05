4 curiosidades que no sabías sobre ‘Pálpito’, la serie colombiana que sigue triunfando en Netflix

Desde su estreno en la plataforma el pasado 20 de abril, ‘Pálpito’ no ha dejado la lista de los títulos más vistos en México. Se trata de una serie nacional con 14 capítulos que ya ha renovado su contrato con la plataforma para lanzar la segunda temporada. Si aún no la has visto, te contamos de qué va.

Protagonizada por Ana Lucía Domínguez, Michel Brown y Sebastián Martínez, ‘Pálpito’ cuenta la historia de un hombre que está dispuesto a hacer todo con tal de salvar a su esposa, incluso robar un corazón. Mientras que otro está dispuesto a hacer todo con tal de vengar a su esposa que ha sido asesinada.

‘Pálpito’ nos presenta un romance intenso, mientras se deja al descubierto una banda de tráfico de órganos conectada con las altas esferas del poder. Nuestros protagonistas se tendrán que debatir entre hacer lo correcto o sacar ventaja para poder mantener a salvo a las personas que aman o cobrar su venganza.

4 cosas que quizá no sabías

-Talento latino

La serie fue escrita por el venezolano Leonardo Padrón, dirigida por el colombiano Camilo Vega y se grabó en Colombia. A pesar de no ser una clásica serie estadounidense, se logró posicionar en el top de lo más visto en 68 países, incluyendo México, además de lograr más de 68 millones de horas de reproducción durante sus primeras semanas.

-Los protagonistas son un matrimonio en la vida real

Margarita Muñoz y Michel Brown interpretan a un matrimonio con dos hijos en la serie de ‘Pálpito’. En la vida real también son un matrimonio y llevan 10 años juntos. Ambos quedaron flechados desde que ella tenía 17 años y él 28. Se conocieron en una fiesta y fue amor a primera vista, aunque no pasó mucho en ese entonces hasta años después que se volvieron a encontrar.

-Habrá una segunda temporada

Gracias al éxito alcanzado por la serie, Netflix anunció que habrá una segunda temporada, aunque de momento aún no se sabe qué rumbo tomará. “Me estoy tomando un tiempo para absorber todas estas buenas noticias antes de reunirme con estos personajes en mi sala de escritores para desarrollar nuevas aventuras para ellos. Me encanta cómo han seducido a los espectadores para que quieran más, eso es exactamente lo que pueden esperar de la próxima temporada. Estoy comprometido con eso”, declaró Leonardo Padrón en un comunicado.

-Es una de las primeras series en hablar sobre el tráfico de órganos

El cast se ha mostrado sorprendido y orgulloso de participar en esta serie debido a la visibilidad que le da al problema del tráfico de órganos, un tema que pocas veces se ha tratado en las series de streaming.

El elenco nos platicó su experiencia en ‘Pálpito’

En un video exclusivo para EstiloDF, los miembros del cast de ‘Pálpito’ nos contaron su experiencia siendo parte de este título original de Netflix. Aquí te dejamos lo que nos contaron: