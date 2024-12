Deslúmbrate esta Navidad con Christmas in The Park en Six Flags México

La época más mágica del año llega a Six Flags México con Christmas in The Park, un espectacular festival navideño que promete iluminar corazones y crear recuerdos inolvidables. Desde el 22 de noviembre de 2024 hasta el 19 de enero de 2025, el parque se transforma en un paraíso invernal lleno de luces, música festiva y experiencias únicas.

Luces, magia y diversión para todas las edades

Christmas in The Park ofrece una experiencia inmersiva que comienza desde la apertura del parque, donde los visitantes pueden disfrutar de:

Villa Navideña : Un encantador espacio con Santa Claus, Los Reyes Magos y personajes navideños.

: Un encantador espacio con Santa Claus, Los Reyes Magos y personajes navideños. Convivencias con Looney Tunes y La Liga de la Justicia : Fotografías y encuentros mágicos con tus personajes favoritos.

: Fotografías y encuentros mágicos con tus personajes favoritos. Fogatas para S’mores : Deliciosos malvaviscos tostados en un ambiente acogedor.

: Deliciosos malvaviscos tostados en un ambiente acogedor. Snacks y mercancía temática: Disfruta de comida y bebidas de temporada, así como recuerdos exclusivos.

Espectáculos inolvidables

Las noches cobran vida con eventos como:

Christmas Light Parade : Un desfile lleno de luces, personajes icónicos y música festiva.

: Un desfile lleno de luces, personajes icónicos y música festiva. Beyond Christmas: Un majestuoso espectáculo con una voz angelical, fuegos artificiales y, en fechas especiales, un impactante show de drones.

Actividades familiares únicas

Incluidas en el acceso, los visitantes pueden disfrutar de:

Casita de Dulces del Polo Norte : Dulces y diversión para los más pequeños.

: Dulces y diversión para los más pequeños. Posadas de Caramelo : Una experiencia interactiva al estilo navideño.

: Una experiencia interactiva al estilo navideño. Kids Snow Camp : Un espacio lleno de espuma que recrea un ambiente invernal.

: Un espacio lleno de espuma que recrea un ambiente invernal. Duendes Rock: Un espectáculo musical lleno de alegría navideña.

Experiencias adicionales

Para quienes buscan aún más emoción, estarán disponibles actividades con costo adicional:

Snow Race : Una emocionante rampa de nieve.

: Una emocionante rampa de nieve. Fogatas exclusivas: Perfectas para compartir momentos especiales.

Innovación y comodidad: sistema cashless

Este año, Six Flags México implementa un sistema cashless, permitiendo transacciones rápidas y seguras con tarjetas o dispositivos móviles. También habrá estaciones para convertir efectivo en tarjetas prepagadas.

Promoción especial: Super Sale

No te pierdas la Super Sale, con el Gold Pass por $929, que incluye acceso ilimitado a todas las temporadas festivas del 2024 y 2025.

Información adicional

Para más detalles, horarios y boletos, visita:

🌐 Six Flags México – Christmas in The Park