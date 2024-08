¡Diles adiós a los zapatos de Sarah Jessica Parker! Su marca cerrará este año

Es el fin de una etapa para los fanáticos de la moda y el calzado. La actriz Sarah Jessica Parker, conocida por su icónico papel como Carrie Bradshaw en Sex and the City, anunció el cierre de su marca de zapatos SJP by Sarah Jessica Parker este otoño.

La noticia, difundida por Footwear News, marca el final de un proyecto que comenzó hace 10 años, cuando Parker se asoció con el difunto George Malkemus para cumplir su sueño de dejar una huella en la industria del calzado.

El lanzamiento de la marca en 2014 llegó como una evolución natural para Parker, quien revolucionó la moda del calzado durante sus años en la serie Sex and the City, donde sus personajes ayudaron a popularizar marcas como Manolo Blahnik, Christian Louboutin y Jimmy Choo.

El enfoque de SJP by Sarah Jessica Parker se centraba en estilos clásicos y atemporales, un reflejo del gusto refinado de Parker y su habilidad para fusionar glamour y funcionalidad en sus diseños.

“Después de 10 años coloridos, SJP by Sarah Jessica Parker ha tomado la difícil decisión de cerrar sus puertas este otoño», se lee en un comunicado de la marca. “El equipo de la colección SJP expresa una enorme gratitud a todos sus leales clientes y seguidores, así como a todos aquellos con quienes han trabajado a lo largo de los años”.

El cierre de la marca pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las empresas de calzado independientes en un mercado cada vez más competitivo.

A pesar de haber superado retos significativos como la pandemia del COVID-19, SJP by Sarah Jessica Parker ha decidido dar un paso atrás debido a la fuerte competencia de marcas más consolidadas y orientadas hacia las tendencias.

Un legado de elegancia y glamour

A lo largo de sus 10 años, la marca de Parker se destacó por su elegancia clásica y logró resistir en un mercado difícil donde muchos otros esfuerzos de celebridades no lograron perdurar. Desde su lanzamiento, SJP by Sarah Jessica Parker tuvo varias tiendas en Nueva York, incluida su primera flagship en West 54th Street, abierta en 2020.

Ahora, su más reciente tienda en Bleecker Street, inaugurada a principios de 2023 y situada cerca del icónico apartamento de su personaje en Sex and the City, cerrará definitivamente el 25 de agosto de 2024.

La tienda de Bleecker Street no solo atrajo a los seguidores de Parker, sino también a los fanáticos de la serie, convirtiéndose en una atracción turística para quienes deseaban acercarse un poco más al glamour de Carrie Bradshaw.

En los últimos meses, la actriz fue vista usando diseños de su propia colección en el set de And Just Like That.

Aunque su marca de zapatos cierre, la actriz sigue adelante con otros proyectos, incluidos sus emprendimientos en belleza, vinos, cócteles y literatura. Estos negocios continúan floreciendo, mostrando la versatilidad y el espíritu emprendedor que ha caracterizado a Parker tanto en su carrera actoral como en sus esfuerzos empresariales.