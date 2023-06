Directo desde La Baja llega Bismarkcito Polanco, el mejor lugar para comer mariscos

Con estos días en los que la temperatura está por los cielos y ya no sabemos cómo sobrellevar el calor, se antoja estar en la playa disfrutando de la brisa del mar y la arena en los pies mientras disfrutas de unos deliciosos mariscos como sólo sabe ofrecer la gastronomía mexicana, principalmente la de los lugares cercanos a la costa.

Tal vez ahora mismo no puedas ir a la playa, pero sí puedes consentirte y disfrutar de unos deliciosos mariscos directo desde La Baja en el corazón de Polanco en la CDMX. Desde los platillos clásicos de mar, hasta propuestas más exóticas con langosta y ostiones, el menú de Bismarkcito Polanco es capaz de sorprender a todo tipo de paladar.

Bismarkcito llega desde La Paz, Baja California, en donde es uno de los restaurantes más populares y queridos, tanto por la enorme cantidad de turistas que lo visitan, como por los locatarios. Ubicado a la orilla del mar, este lugar es un must have que debes visitar cuando vayas para allá. Mientras tanto, puedes disfrutar de su sabor directamente en Polanco, pues cada semana el restaurante recibe el producto fresco que llega desde La Paz, ya que su objetivo es traer intacto el sabor que los caracteriza.

Y como nunca falta ese amigo o amiga que no come mariscos, el menú también incluye opciones de gastronomía mediterránea, como pastas y deliciosas pizzas para compartir. Así que no habrá pretexto para acompañarte a disfrutar de tu pescado, empanada de marlin, langosta, tostada de atún, langosta, camarones, almejas, ostiones, etc.

Una tarde con gastronomía de La Baja

Los platillos son de buen tamaño, así que no te quedarás con hambre, incluso hay algunos que son ideales para compartir. Nosotros te recomendamos pedir una entrada, un plato fuerte, un plato al centro para compartir si vas acompañado, y el postre. Porque déjanos hablar sobre el postre… hechos día a día, el lugar cuenta con cuatro opciones de postre que te harán querer regresar a probar todos.

Bismarkcito Polanco cuenta con espacio especial en donde se hornea el pan y se preparan los postres al momento, para poder llevar a tu mesa el mejor sabor recién salido del horno.

Este restaurante, que apenas lleva unos meses dando servicio, pues se inauguró en marzo de este 2023, es perfecto para una reunión con colegas, o para una salida desestresante con amigos y familia. La parte de adentro, en donde el lugar cuenta con su propia cava, es un poco más formal; pero también está la terraza para pasarla bien con un mood mucho más cómodo. Hasta puedes llevar a tu peludito, pues es un lugar pet friendly.

Así que ya sabes, la siguiente vez que pienses en mariscos, Bismarkcito Polanco es una muy buena opción. Por cierto, no olvides hecharle un ojo a su mixología, pues traen propuestas interesantes que seguramente te sorprenderán.

Lugar: Av. Homero 1500, Polanco, Polanco II Secc, Miguel Hidalgo, 11550 Ciudad de México, CDMX

Horario: De lunes a domingo de 12:00 a 23:00hrs

Precio: $$$