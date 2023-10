El pan de muerto más tierno de la CDMX con forma de gatito

Sabemos que una de las razones por las que amamos esta temporada es por el delicioso sabor del pan de muerto. Pero ¿te imaginas mezclar esta delicia con la ternura de los michis? ¡Así es! La CDMX tiene el único pan de muerto con forma de gatito, y nosotros te decimos en dónde conseguirlo.

El pan de muerto más tierno

Desde los primeros días del último trimestre del año, la expectación por la llegada del pan de muerto es una de las más presentes. Esta es una de las tradiciones más ricas de México, y cada vez existen más variaciones de este pan.

Si estás en proceso de convertirte en catador oficial de panes de muerto de tantos que has comido, no puedes dejar de probar el pan de muerto de gatito.

Esta rica y tierna versión mantiene el delicioso sabor del pan de muerto tradicional, pero dándole un giro. En su preparación sigue existiendo el toque de azahar característico de este postre, al igual que la cobertura de azúcar. Sin embargo, en lugar de huesitos tiene orejitas de gato y decoración con caritas llenas de personalidad.

Podrás encontrarlos de tres sabores distintos. Para los tradicionales, está el clásico espolvoreado con azúcar y relleno de crema de nata. Si quieres empaparte más de los sabores de temporada, tienes que probar el de calabaza relleno de crema de nata. Y si lo que te encanta es el chocolate, amarás la versión sabor moka relleno de cream de chocolate.

¿Dónde conseguirlo?

Estos panes de muerto únicos con forma de gatito tienen un precio de entre $25 y $30. Los puedes encontrar en Gato Pandilla, una pequeña, pero única panadería ubicada en Eje Central Lázaro Cárdenas 280, Col. Álamos.

Y a pesar de parecer que un gato es la mente maestra detrás de este lugar, también podrás encontrar otro tipo de pan como donas de diferentes sabores y galletas.

La panadería abre todos los días: de lunes a viernes de 8 am a 9:40 pm; sábados de 9 am a 8 pm, y domingos de 9 am a 7:45 pm.

Te recomendamos ir alrededor de las 2 de la tarde para que puedas ver un poco el proceso de preparación de los panes y consigas el tuyo recién salido del horno. Si lo deseas también lo puedes acompañar con café y disfrutarlo en el lugar.