Éste es uno de los mejores lugares para ver bioluminiscencia y está en México

El mundo está lleno de increíbles lugares que nos dejan sin aliento ante las maravillosas vistas que nos regalan por su flora, fauna y fenómenos particulares que cada ecosistema tiene.

Uno de esos lugares es la Laguna de Manialtepec, en Oaxaca, un lugar también conocido como el “Paraíso bioluminiscente”, pues es uno de los mejores lugares en el mundo en donde se puede observar la bioluminiscencia.



¿Te imaginas caminar por la orilla de una laguna que a cada toque con el agua desprende destellos azules? Así es este lugar, en donde puedes dar paseos nocturnos en kayak para apreciar mejor este hermoso fenómeno y sentirte parte de él.

Este mágico lugar se encuentra a 15 minutos de Puerto Escondido, con dirección a Pinotepa Nacional. Cerca de ahí hay distintos hoteles que ofrecen tours guiados a la Laguna de Manialtepec para que puedas tener una mejor experiencia.

De acuerdo con las personas que viven en la zona, las mejores fechas para visitar este lugar son de mayo a noviembre, siendo los días lluviosos los mejores, pues el contacto de las gotas de lluvia con el agua de la laguna crean un espectáculo que parece salido de un cuento hadas.

Eso sí, no olvides llevar repelente para mosquitos, pues debido a la laguna, los manglares y la vegetación, en esta zona hay muchos mosquitos. Pero si te vas a meter al agua no uses el repelente hasta que salgas, pues las fórmulas de los repelentes, cremas, perfumes y jabones pueden dañar el ecosistema que provoca la bioluminiscencia.



¿Qué hace que la laguna se ilumine y brille al contacto con el agua?

Lo que hace que distintos cuerpos de agua tengan bioluminiscencia son los organismos que habitan en ella. En el mundo existen distintos organismos capaces de producir bioluminiscencia para aparearse, atraer presas o ahuyentar depredadores.

Algunos de esos organismos son las luciérnagas, peces, hongos y bacterias como el fitoplancton, uno de los principales responsables de la bioluminiscencia en esta laguna en Oaxaca.



