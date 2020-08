Celebra el Día de la Cerveza con el sabor de México

View this post on Instagram

Sigue la Fiebre en CASA, en sucursal Rio Lerma puedes pedir tus cervezas favoritas 🍻✨ Pick UP ó Servicio a domicilio local ¡LLÁMANOS! 5207 0491 UberEATS / Rappimx / DidifoodMexico / SinDelantal.Mx ☎️📱🥓🛵🍔🍟 #QuédateEnCasa #ComeCDMX