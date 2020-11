Conoce las mejores recetas para preparar tu carne favorita de la mano de los especialistas de Meatme

Picaña rellena a la parrilla

La picaña es un delicioso corte que proviene del extremo inferior de la espalda de la res. Este corte contiene una capa de grasa que cubre sus lados, la cual le brinda un gran sabor y jugosidad a la carne al cocinarse.

Existen múltiples maneras de cocinar este tipo de corte, sin embargo, una de las más deliciosas es rellenarla con diferentes ingredientes para lograr una gran combinación de sabores.

A continuación te compartimos algunas recetas de picaña rellena para que pruebes esta deliciosa preparación en casa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de meatme® (@meatme.mx)

Ingredientes:

1 pieza de Picaña de res Choice

Sal de mar al gusto

Pimienta entera al gusto

Tocino de cerdo en cubos o chorizo ranchero al gusto

1 pieza de Pimientos morrón cortados en cuadritos de 2×2

1 pieza de cebolla cortada en cuadritos de 2×2

7 champiñones cortados en rodajas

Ajo al gusto

Queso mozzarella o manchego al gusto, cortado en rectángulos gruesos

Preparación:

Con un cuchillo pequeño y afilado comienza a hacer un corte en el interior de la carne hasta crear una gran espacio por dentro para rellenarla.

Posteriormente comienza a encender la parrilla y sazona la picaña al gusto. Ya que esté caliente la parrilla colócala sobre el asador. Sella la carne dejándola dos minutos por cada lado, hasta que el exterior de la carne quede bien dorado. Cuida que no se queme la carne demasiado.

Después comienza a preparar el relleno y corta todos los ingredientes en pedazos pequeños. Cocina primero el tocino en una sartén hasta que se vaya dorando en su misma grasa. Ya que esté dorado retira el exceso de grasa.

Después, conservando un poco de la grasa del tocino, comienza a cocinar la cebolla. Ya que esté lista añade el jamón, champiñones y pimientos. Sazona con un poco de pimienta o ajo al gusto. Añade al final el tocino y mezcla todo.

Mientras tanto, vuelve a encender la parrilla, pero esta vez coloca el carbón de un solo lado, ya que la cocción será indirecta.

Ya que esté lista comienza a rellenar la picaña con la mezcla que preparaste. Si lo deseas puedes añadir pedazos de queso al gusto. Sólo recuerda que sean trozos grandes para que no se vaya a gratinar tan rápido.

Una vez rellena, cierra la picaña con palillos grandes. Cuando la parrilla esté caliente, coloca el pedazo de carne del lado opuesto del carbón.

Posteriormente coloca un termómetro de carnes en el centro de la carne. Termina de cocinar después de 40 minutos o hasta que la temperatura interna alcance los 58º C, aproximadamente.

Después déjala reposar durante unos 15 minutos y comienza a cortarla en rebanadas. ¡Sirve y disfruta!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de meatme® (@meatme.mx)

Picaña rellena al horno

Ingredientes:

1 pieza de Picaña de res Choice

Chile en polvo al gusto

100 gramos de queso mozzarella

6 champiñones

2 cdas de aceite de oliva

2 cdas de aceite balsámico

1 cda de ajo molido

1 cda de Pimentón

Sal de mar al gusto

Pimienta negra entera al gusto

Hilo de cáñamo o palillos gruesos

Acompañamiento:

1 pimiento morrón rojo

1 pimiento morrón verde

200 gramos de mozzarella rallada

1 bolsa de cebolla picada en trocitos

3 champiñones cortados en rodajas

Preparación:

Corta los champiñones en rebanadas y colócalos en una sartén con aceite de oliva, balsámico, ajo molido y pimentón. Mezcla todos los ingredientes.

Posteriormente abre el interior de la picaña. Ya que esté listo el corte, rellena la picaña con la preparación de champiñones. Cierra la picaña con el hilo o con palillos gruesos.

Sazona el exterior de la carne al gusto y sella el exterior de la carne hasta que cambie de color. Después hornea a 170º C por 50 minutos, aproximadamente.

Mientras tanto, comienza a abrir los pimientos y límpialos. Añade un poco de aceite de oliva y rellena con champiñones y queso mozzarella. Sazona al gusto y colócalos en el horno a 180º C por 20 minutos.

Ya que esté lista la picaña, retira del horno y deja reposar por 15 minutos. Sirve acompañado de los pimientos. ¡Disfruta!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de meatme® (@meatme.mx)

¿A quién no le gustan unas deliciosas costillas de cerdo a la parrilla? Son una gran elección cuando quieres preparar un asado y su sabor nunca te decepcionará. Vuélvete todo un experto preparándolas en casa con estas recomendaciones

Prepara unas deliciosas costillas de cerdo

Asar costillas de cerdo puede parecer una tarea complicada, ya que este tipo de carne requiere mayor tiempo de cocción sobre las brasas. Sin embargo, una vez que domines el tiempo que requieren para estar listas, te parecerá algo muy sencillo, incluso si eres principiante.

¿Estás listo para prepararlas? Comencemos por lo más importante.

Elige las costillas de cerdo

Antes que nada deberás elegir las costillas que vas a cocinar. En meatme® tienen Baby Back Ribs, las cuales provienen del área del lomo más cercana al hombro. Su tamaño es menor, por lo tanto son más tiernas y carnosas que las laterales. Si eres principiante te recomendamos este tipo de costillas, ya que son más fáciles de cocinar.

Otro tipo de costillas que podrás encontrar en sus tiendas son las St. Louis de cerdo. Tienen una forma más rectangular y pueden ser más complicadas para asar. Sin embargo, una vez que domines la técnica verás que la carne es igual de deliciosa y se desprenderá fácilmente del hueso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de meatme® (@meatme.mx)

Cómo marinar costillas de cerdo

El cerdo tiene un sabor intenso y delicioso por sí solo, sin embargo, al preparar costillas es muy común que vayan marinadas con alguna salsa especial para enaltecer su sabor.

Si quieres preparar tu marinado puedes crear la siguiente mezcla: salsa de soya, 1/2 taza de azúcar, vinagre, aceite de oliva y ajo. Mezcla todo muy bien y sumerge las costillas en la salsa para asegurarte que se marinen de manera uniforme. Cubre con un plástico y refrigera durante toda la noche. Esto le dará tiempo a la carne para que se adhieran los sabores y obtengas un resultado bien sazonado.

Si lo prefieres, también puedes encontrar costillas sazonadas para que sólo te preocupes por cocinarlas. Algunas opciones que podrás encontrar en sus tiendas son costillas con la típica salsa a la barbacoa o mejor conocida como BBQ, costillas St. Louis con salsa BBQ, costillas de cerdo con salsa BBQ estilo Memphis, costillas de cerdo con salsa BBQ estilo Kansas City o costillas de cerdo con salsa Buffalo, si prefieres los sabores picantes. Estas salsas le darán un sabor aún más delicioso a tus costillas de cerdo, por lo que no puedes dejar de probarlas.

Cómo hacer costillas de cerdo a la parrilla

Aquí viene lo interesante, ya que tienes bien marinadas y sazonadas tus costillas de cerdo, prepara la parrilla y coloca el carbón a fuego indirecto. La cocción lenta permitirá que el tejido interno se derrita, dando como resultado unas costillas suaves y tiernas.

Recuerda que si las cocinas demasiado rápido y a fuego alto la carne puede quemarse, hacerse dura y perderá jugosidad.

Primero comienza engrasando la parrilla, después colócalas en su lugar y asa a fuego indirecto durante 30 minutos por cada lado. Si tu asador tiene tapa, cúbrelo y revisa que la temperatura sea de 93º C, aproximadamente.

Después de la primera hora transcurrida mueve las costillas ligeramente hacia el fuego y cocina durante 20 a 40 minutos más por lado, o hasta que la carne esté tierna.

Rocía la marinada que sobró o la salsa BBQ de las costillas para que no pierdan jugosidad y sabor. Vigila que el marinado se comience a caramelizar, ya que esto podría quemar las costillas. Haz esto hasta el final.

Para revisar que las costillas estén listas revisa si la carne se desprende del extremo de los huesos; ésta es una señal de que llegó el momento de saborear. Clava un tenedor y revisa si la carne se desprende, pero asegúrate de que no se desprenda con demasiada facilidad, ya que esto es señal de que está muy cocida.

Para que tengas buenos resultados y la costilla esté tierna, la temperatura deberá ser de 85º C, aproximadamente. Revisa con un termómetro de carnes y asegúrate que no toque ni la carne ni el hueso.

A estas alturas seguramente ya estás listo para saborearlas, pero recuerda dejarlas reposar, envueltas en papel aluminio, durante unos 10 a 20 minutos para que no se escapen los jugos. Con un cuchillo bien afilado corta las costillas y procura hacer los cortes lo más cerca del hueso para que no pierdan mucha carne.

Sirve con elotes amarillos, papas a la francesa o puré de papa. ¡Disfruta de todo el sabor de las costillitas de cerdo!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de meatme® (@meatme.mx)

El T-Bone es uno de los cortes de carne más populares y deliciosos que existen, ya que tiene la particularidad de tener un hueso en forma de “T”, del que puedes obtener dos piezas de carne distintas, el New York y el filete.

Este corte es perfecto para hacerse a la parrilla, ya que la grasa intramuscular que contiene le brinda un sabor delicioso a la carne cuando se asa a las brasas. Si quieres preparar este corte en tu próximo asado, a continuación te compartimos una lista de recomendaciones que te ayudarán a obtener un resultado delicioso.

Cómo preparar un T-bone

Paso 1: elige un corte de gran calidad

Antes que nada deberás seleccionar el corte que vas a cocinar. Recuerda que lo que determinará la cantidad de marmoleo o grasa intramuscular que tenga el corte es el grado de calidad con el que fue clasificado. Esta clasificación la otorga el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y se pueden obtener los siguientes grados de calidad:

Prime: Es la mejor clasificación otorgada por la USDA y representa el grado más alto de marmoleado, lo que garantiza un corte de excelente calidad, sabor y textura suave.

Choice: A diferencia de los cortes Prime, tiene variaciones en la cantidad de grasa intramuscular. Es un corte más común y lo puedes encontrar fácilmente. Para asegurarte de que el corte es de gran calidad, revisa las vetas blancas en el corte para elegir una carne jugosa.

Inspected: Se le da este sello a los cortes de carne que fueron inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Es una carne más magra y menos cantidad de marmoleo. Es una carne perfecta para aquellos que cuidan su alimentación y consumen una dieta baja en grasas.

Sonora: Esta categoría no forma parte de las clasificaciones que brinda la USDA, sin embargo, también la podrás encontrar entre los cortes. Como su nombre lo dice, proviene del estado de Sonora, el cual es conocido por tener la mejor carne de todo el país, ya que se tienen estrictos cuidados durante la crianza de las reses, los cuales garantizan una gran jugosidad y sabor. Para que te des una idea, su calidad está al nivel de la categoría Choice.

En meatme® podrás encontrar una gran variedad de productos de res Choice, Inspected y Sonora. Para ubicarlos deberás revisar el tipo clasificación que está afuera del empaque del corte.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de meatme® (@meatme.mx)

Paso 2: descongela el T-Bone

Para evitar que se desarrollen bacterias al descongelar carne es importante que comiences a descongelar alrededor de 6 a 24 horas antes de cocinarlo. Para hacerlo, coloca el empaque de la carne sobre la repisa inferior de tu refrigerador

¿Lo necesitas para hoy? Sólo pon el empaque cerrado en la tarja de la cocina y deja descongelar por unos minutos a chorro de agua fría.

Paso 3: sazonar el T-Bone

Una vez que hayas seleccionado el T-Bone perfecto para ti es momento de comenzar a preparar el corte para colocarlo en la parrilla. Para sazonarlo te recomendamos sólo utilizar sal de grano y un poco de pimienta para no opacar los sabores del corte.

Nuestra recomendación es que sazones alrededor de 30 a 40 minutos antes de asarlo a la parrilla con una capa de sal gruesa. Esto le dará tiempo al corte para extraer la humedad y después descomponer las fibras musculares. De esta forma el líquido concentrado le dará aún más sabor a la carne.

Posteriormente, justo antes de que el corte esté listo para colocarse en la parrilla, puedes añadir un poco de pimienta molida al gusto.

Paso 4: logra el término ideal al cocinar a la parrilla

Existen varios métodos para cocinar el T-Bone, pero aquí te compartimos la mejor para lograr un resultado uniforme. Primero coloca el carbón en un solo lado del asador y, una vez que esté caliente la parrilla, coloca el corte del lado contrario del carbón para que se comience a cocinar de forma indirecta. Coloca el corte de New York del lado paralelo al fuego y el filete viendo hacia el lado contrario. Es importante realizar este proceso para que el filete no se cocine demasiado, ya que éste tiene menos grasa intramuscular que el New York.

Posteriormente, deja cocinar hasta que el New York alcance los 46º C y el filete los 43º C, de esta forma tendrás un término medio. Si lo prefieres, puedes dejar la carne un par de minutos más para obtener un resultado de tres cuartos. Después retira del fuego y deja reposar unos minutos.

Paso 5: el toque final al preparar un T-Bone

Al haber sazonado antes los cortes no es necesario que añadas más sal o pimienta, sin embargo, puedes añadir un poco de mantequilla derretida con ajo, tomillo y un poco de limón.

Prepara la mezcla y vierte sobre los cortes mientras reposan. Esto ayudará a que se enaltezcan los sabores de la carne y tengan un resultado excepcional.

Esperamos que estas recomendaciones te sirvan al preparar este delicioso corte. No olvides compartirnos tus resultados en nuestras redes sociales. Encuentra otros tips de cocina y recetas en el blog oficial.