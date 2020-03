Este fin de semana es el ‘Vive Latino’, checa cómo disfrutarlo al máximo

¡El momento llegó! Este fin de semana, el «Vive Latino» llega a la Ciudad de México con uno de los carteles más esperados de los festivales en nuestro país.

Aunque algunos tenían dudas de si se llevaría o no a cabo por la pandemia mundial del covid 19, ya se dio a conocer que el VL20 no será cancelado, por lo que este 14 y 15 de marzo podrás disfrutar a tus bandas favoritas, entre las que destacan: Guns N’ Roses, The Rasmus, The Cardigans, Babasónicos, DLD, entre muchos más. Aquí te dejamos el cartel completo, de este evento que se llevará a cabo en el Foro Sol. Cabe mencionar que, hasta ahora, sólo la agrupación She Wants Revenge ha cancelado su participación.

Sabemos que, quizás, temes asistir por la situación que actualmente se vive en el mundo. Sin embargo, es importante que te mantengas [email protected], ya que en México hasta ahora el Coronavirus está controlado y sólo se registran once casos.

Pese a esto, es importante que consideres algunos puntos para que tu experiencia sea aún mejor y puedas disfrutarla al máximo y sin preocupaciones:

Evita el contacto físico con otras personas: No saludes de beso ni de mano. Además, evita que otras personas tomen de tus bebidas y no compartas tus cigarros. De preferencia, no fumes.

Lleva contigo gel antibacterial: No lleves contigo una botella de gran tamaño, pues no te permitirán ingresar con ella. Sin embargo, puedes optar por un llavero con una pequeña cantidad, para mantener tus manos desinfectadas en todo momento.

Usa ropa cómoda y abrigadora para la noche: Los cambios bruscos de temperatura te harán más propenso a contraer una gripe y por ende, a bajar tus defensas. Considera llevar un suéter o chamarra ligeros, pero que te mantengan abrigado.

Lava tus manos en todo momento: Es importante que consideres hacerlo, al menos antes y después de ir al baño, así como antes y después de comer.

Busca ayuda médica en caso de necesitarla: En caso de presentar fiebre, vómito, mareo o algún otro síntoma que te parezca sospechoso, acude a los puntos de servicio médico y protección civil que estarán disponibles en el Foro Sol. Al llegar, pregunta por ellos.

Usa cubrebocas: Si presentas tos o estornudos, lleva contigo un cubrebocas y al toser o estornudar, hazlo cubriendo tu rostro con el brazo, no con las manos.

Contempla un plan B, en caso de sentirte mal: Siempre es importante saber actuar en casos de emergencia. Por esto, debes llevar a la mano teléfonos de familiares y/o amigos con quienes puedas comunicarte rápidamente. De igual forma, si decides salir del evento, usa alternativas de transporte seguras. Uber, es una excelente opción, así que descarga la aplicación y llévala contigo. No olvides que, incluso, puedes compartir viaje con tus acompañantes para viajar de forma rápida, segura y eficaz.

Ahora que lo sabes, disfruta el Vive Latino 2020 sin preocupaciones, toma en cuenta estos consejos y compártelos con todos tus amigos.