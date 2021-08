Fin de semana de ‘Cena entre amigos’ te contamos de qué se trata

El próximo 27 y 28 de agosto se llevará a cabo la octava edición de ‘Cena entre amigos’, un espacio de colaboración en la que el chef Maycoll Calderón tendrá como invitados a Salvador Orozco y Fernanda Orona para preparar un delicioso menú de 6 tiempos único en su tipo.

Al mezclar la experiencia gastronómica de los tres chefs, sin duda obtienes un espectáculo gastronómico que logrará conquistar tu paladar, tu nariz y hasta tu corazón, pues el carácter de sus platillos tendrá una fusión interesante de probar.

Una mezcla de talentos

El chef Maycoll Calderón del restaurante Cuna en Mérida, se destaca por el cuidado que pone en el manejo de cada insumo con productos de la región, eso aunado a la pasión por el mar y los mariscos del chef Chava Orozco, y la respeto por el mar y la pesca responsable de la chef Fernanda Orona, quien acompaña a Chava en la cocina.

“Creo que hoy en día es muy importante unir fuerzas. Me encantaría que todos en México tuviéramos más apertura para ayudarnos entre nosotros. No sólo pensar en sus restaurantes, sino unir fuerzas y hacer este tipo de eventos, que siempre es bonito porque al final tanto la otra persona como yo seguimos aprendiendo. Cada uno es muy profesional y de una manera u otra cocinar entre amigos es una manera de seguir creciendo. Compartir tantas horas en cocina siempre es bueno porque surgen buenas charlas, no sólo profesionales, sino también personales donde la pasamos bien.” comenta el chef Maycoll en entrevista para EstiloDF.

Así mismo nos platica que compartir esta experiencia con Chava y con Fernanda es algo que le entusiasma porque comparten una misma filosofía de trabajo y siempre buscan que el mar tenga una fuerte presencia en el menú de sus restaurantes.

“Buscamos que la calidad de los ingredientes siempre sea la mejor, que sean ingredientes de temporada, y lo mejor y lo más importante de todo es estar cercanos al mar.”

Cena entre amigos, un trabajo en conjunto

El concepto de ‘Cena entre amigos’ surgió con la apertura del restaurante Cuna, la cual se dio cuando ya estábamos en medio de una pandemia; sin embargo, a pesar de las dificultades que esto podría implicar, ha tenido tanto éxito que ahora van por la octava edición.

“Es parte de nosotros dar a conocer Cuna tanto en Mérida como en todo México. Creo que eso es lo bonito y por lo que surgió este espacio de colaboración. Han tenido tanto éxito que no vamos a parar e incluso en diciembre tendremos a más invitados.”

El menú de 6 tiempos de esta edición estará compuesto por dos platillos de cada chef, entre los que podremos disfrutar de una deliciosa tostada de camarón curtido, ceviche de almeja y pescado de temporada, un taco de botete y hasta una piña asada con piloncillo, cilantro, miel y sorbete de limón como postre.

El evento será el 27 y 28 de agosto a las 7:00pm, y la reservación la puedes hacer a través de su página de internet. Tiene un costo de $975 pesos por persona y el cupo es limitado. Si estás en Mérida por esos días este es un evento gastronómico que no te puedes perder.