Platicamos con Santi Fernández, el fundador de YOInvierto y escritor del libro Bonitão

Un ser humano apasionado, padre de tres hermosos niños, «empresario consciente», escritor y creador de contenidos sobre bienestar. Su historia comenza en la moderna y próspera Caracas del 68, a los pies del imponente cerro El Ávila y dentro de una modesta familia de inmigrantes españoles. Desde joven, aspiró «ser alguien» y fue ese firme deseo lo que lo hizo esforzarse a pasar de ser hijo de un humilde taxista a un renombrado vicepresidente de bolsa de valores en Caracas y CEO de varias e importantes casas de bolsa en Latinoamérica.

Aunque todo a mi alrededor prosperaba mágicamente, comenzó a experimentar un gran vacío existencial y fue precisamente allí cuando dio inicio la parte más emocionante de su historia. Empezó a manifestar su intención consciente de cambiar patrones de comportamiento que no le permitían conectar consigo mismo ni mantener un saludable equilibrio entre lo humano, lo espiritual, lo financiero y lo profesional.

De esta forma, pasó de ser un exitoso corredor de bolsa a convertirse en un empresario consciente, fundador y CEO de YOI (Centro de Estudios del Bienestar), un hermoso proyecto que le apasiona profundamente y del que tiene la certeza que abrirá el camino a la democratización del bienestar para millones de personas en todo el mundo.

Platicamos más profundamente con Santiago Fernández quién nos compartió como inició este camino en busca del bienestar, así como de sus proyectos y de su próximo libro titulado Bonitão.

Sabemos que próximamente lanzarás tu primer libro titulado Bonitão, ¿qué descubriremos en él?

¡Mi primera aventura como escritor ha sido completamente emocionante! En cada página de Bonitão descubrirás el verdadero encanto de la vida. Un rompecabezas maravillosamente armado que descubre mi propio proceso de autodescubrimiento y transformación personal. Un deslumbrante viaje lleno de lugares, sensaciones, olores, colores y personajes que te harán sentir que tu vida es la única y mejor inversión que tienes, y te abrirá al profundo encuentro del amor incondicional.

Con Bonitão vas a comprender que:

• Es importante tomarse un momento y reflexionar quién realmente eres y entender cuál es tu misión de vida. Cuando descubras las respuestas en tu interior, sentirás una profunda paz y plenitud que jamás has sentido antes.

• Todo lo que quieres para tu vida, eventualmente va a llegar, pero no se puede quedar solo en intenciones, debes identificar qué decisiones te acercan a tu misión de vida.

• El amor incondicional más grande debe ser hacia ti mismo, partiendo de la aceptación, agradecimiento y comprensión de tu única verdad, para luego compartirla con los demás.

• Es primordial saber qué quieres en tu vida, pero más importante aún es saber lo que no quieres.

• Es indispensable saber identificar cuáles son tus prioridades para no perderte en el camino y disfrutar del viaje de la vida.

• Las condiciones de hoy NO condicionan las del futuro, a menos que tú así lo creas.

• Absolutamente todo en la vida es una inversión.

Lo podrás encontrar a través de la plataforma de Amazon a partir del 20 de febrero 2021.

¿Qué es YOInvierto, cómo surgió y con qué propósito?

Nace en ese momento cuando elegí dejar de ser corredor de bolsa para dedicarme a escribir para ayudar a la gente a invertir. En ese momento tenía toda la connotación y le puse #YoInvierto en mi. Comencé a preguntarme ¿Qué quiero cambiar? Y en ese momento empecé a reconciliarme conmigo mismo, comencé a inviertir 180º mi forma de pensar para cambiar las cosas como las venía haciendo.

YOInvierto, es entonces un centro de estudios de bienestar que tiene como propósito brindar las herramientas que le permitan a sus usuarios elegir invertir en sí mismos en diferentes áreas de su vida. Invertimos todos los días, todo el tiempo. Por ello, ustedes son nuestros inversionistas.

¿De que va a tratar tu próximo curso en línea “El arte de invertir en ti”?

En este próximo curso en línea, encontrarás experiencias, seminarios y mucho material en diferentes formatos, elaborados por nuestros instructores, quienes invierten en ti desde su experiencia, para que elijas cuándo y cómo invertir en las diferentes áreas de tu vida.

¿Para ti, qué es el amor propio?

Un paso muy importante para el amor propio es primeramente, reconocernos como un humano imperfecto ya que eso te permite conciliarte de corazón contigo mismo y empezar a aceptarte tal y como eres.

¿Cuál es el primer paso que debo tomar para conectar conmigo mismo y mantener un equilibrio entre lo humano, lo espiritual, lo financiero y lo profesional? ¿Cómo lo hago?

Parte también primero de aceptarte tal y como eres (la reconciliación) para después empezar a querer cambiar tu forma de hacer las cosas. Una vez que te convences de corazón seguir un camino diferente, podrás empezar un bienestar y un equilibrio entre lo humano, lo espiritual, lo financiero y lo profesional.

¿Cuál es tu “mantra” de vida?

Como te darás cuenta, todo en mi vida empezó con una poderosa intensión y un firme propósito que me han servido como impulso vital para llegar hasta esta etapa del camino. Aún me falta mucha historia por escribir y aprender, pero algo que ya tengo completamente integrado es mi mantra que me acompaña siempre: «Todo en la vida es una inversión».

Yo tome la decisión pero tarde un año en desvincularme del mundo de las finanzas. Toda mi experiencia hoy en día podía unir los puntos y podría llegar a la conclusión que invertimos todo el tiempo. Por ejemplo en una relación de pareja: Invertimos tiempo, energía y dinero pero es importante que siempre sea conciente para tener un buen retorno de la misma. Todo esto aprenderán en mi curso en línea.

Para conocer más acerca de YOInvierto visita la página oficial

Acerca del libro haz click aquí

Redes sociales: @santi_bonitao