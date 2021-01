Tatiana Camacho presenta su primera exposición individual en la Ciudad de México

Nacida en Colombia, la artista Tatiana Camacho utiliza el medio fotográfico para capturar imágenes de desnudo y su relación con la naturaleza

La propuesta de Tatiana es dejar de objetivar el cuerpo femenino alejándose de la búsqueda de perfección influenciada por la pintura clásica, explorando el cuerpo desnudo desde una perspectiva naturalista. Para acceder a algunos de estos momentos más sutiles, Camacho realiza un proceso en el que ella se desnuda para fotografiar a sus modelos. Esta desnudez compartida entre el fotógrafo y el sujeto(s) activa una atmósfera fértil de empatía y conexión. El sujeto deja de ser objeto.

Las imágenes de Tatiana Camacho seducen en profundas exploraciones sobre lo femenino. Ella dejó el Fashion Institute of Technology de Nueva York, en conflicto por las formas en que las mujeres son generalmente representadas en la moda. En sus series, la artista expresa la necesidad de estar en contacto con el poder de lo femenino y la naturaleza.

La feminidad intrínseca en la serie de imágenes de esta exposición se presenta más allá de la representación del propio cuerpo femenino; también integra el paisaje presentando dentro del espacio figuras y formas simbólicas que recuerdan ese origen del lugar que se habita por primera vez. Un lugar idílico con el que uno sueña y anhela regresar, el mismo que nos recuerda de qué estamos hechos. Las imágenes de esta fotógrafa seducen en profundas exploraciones sobre lo femenino, por eso en su última serie expresa la necesidad de estar en contacto con el poder de lo femenino y la naturaleza.

Hablamos con Tatiana Camacho para que nos cuenta más acerca de su primera exposición individual en la galería MAIA Contemporary.

¿Por qué la exposición en la Ciudad de México se llama Beauty, Biology & Belief»?

Son tres temas que exploro mucho en mi práctica creativa y que se ven reflejados en mi vida. La energía de la belleza, lo que significa, lo que hace por nosotros y de la cual busco estar rodeada, es uno de mis propósitos y a la vez mi mayor inspiración. Luego la biología humana de los demás reinos, me interesa mucho. Me encanta la ciencia, la naturaleza como maestra de vida, expresión y manifestación de la divinidad.

Entre mis ramas de la ciencia favoritas está la neuroplasticidad, la cual es relativamente nueva; propone cómo la realidad que cada quien habita está compuesta de un sistema de creencias instaladas en nuestro cerebro desde que somos niños. Vivo mi vida y mi práctica constantemente observando y cuestionándome mis creencias.

¿Qué es lo que buscas capturar con la lente y cuál es el mensaje que pretendes transmitir o el efecto que quieres provocar en el espectador a través de tus fotografías?

Mi propuesta fotográfica se trata de usar poca luz artificial, poca planeación. Lo único que planeo es el viaje al espacio físico donde ocurre la sesión. De ahí en adelante dejo que la sinergia entre las modelos y yo sea lo que va orientando el resultado de la sesión. Surge, como ya lo mencioné, del gozo que es estar desnudos en la naturaleza, de invocar esa esencia infantil de juego, exploración y autenticidad que vamos perdiendo conforme crecemos. Me interesaba explorar distintas expresiones de lo que es la mujer contemporánea bajo el hilo conductor de paisajes naturales majestuosos.

Te desnudas para fotografiar a las modelos, en donde no sólo te colocas como observadora, sino como participante, ¿por qué es tan importante hacer este proceso para la ejecución de tu obra?

Lo hice la mayoría de las veces. Era clave para la energía de la sesión. Al final del día la búsqueda de este proyecto de años y de esta serie fue sumamente íntima y personal. Yo quería aprender de mí a través de las mujeres con las que compartí las sesiones. Quería que entendieran que no estaba ahí para juzgarlas ni mucho menos a su cuerpo, y que a pesar de que yo tuviera la cámara y se registrara la actividad, lo que realmente era importante es que estábamos en las mismas: desnudas en la selva, la playa o el desierto, vulnerables pero valientes, dejándonos ver en cuerpo, mente y alma, espejeándonos la una a la otra. Si yo me vestía, era como si pusiera una barrera entre ellas y yo.

Tu medio ha sido la fotografía, y el desnudo tu objeto de estudio por muchos años, sin embargo, en los últimos meses has empezado a experimentar con la pintura, cuéntanos qué has descubierto en este proceso o transición…

¡Ha sido un torbellino hermoso! Me urgía salirme de las pantallas y de la forma figurativa. Sentía el llamado de empezar a crear más con el cuerpo y desde la presencia. Las pantallas me quitan mucha presencia. La cámara me hace entrar en una especie de embudo que se sentía asfixiante al final. Ya dominaba la técnica de fotografiar desnudos, pero no me daba presencia, al contrario, me la quitaba. Mi búsqueda más importante es el cultivo de presencia, y acudiré a lo que me la dé.

En cambio, la pintura me arraiga en mi presente. Mucha gente me ha apoyado, y mucha otra, no. Gente clave que pensé que me apoyaría me ha dado la espalda y me ha dicho que no puedo pintar, sin embargo, gente que jamás esperé me está empujando con toda su fe y aplaudiendo por dar el salto. Lo que he concluido con este proceso es que no importa quién me apoye ni a quién le guste; agachar la cabeza en un mundo que no conozco y estar dispuesta a cometer errores, aprender y confiar que la creatividad y el arte son fuerzas súper amorosas que no tienen límite.

Si tuvieras que darle un consejo a un artista emergente, ¿cuál sería?

Paciencia, perseverancia y trabajo de creencias. Recordarles que van a ser rechazados, criticados y juzgados, y que no dejen que eso los detenga. Que se enfoquen en mejorar su práctica cada día.

Beauty, Biology & Belief es su primera exposición individual en la Ciudad de México en la galería MAIA Contemporary (Colima 159, Roma), que ahora mismo, dadas las circunstancias, sólo se puede visitar en privado con cita.

La buena noticia es que estará abierta hasta febrero. Para agendar visita su perfil de Instagram @maiacontemporary y sus redes sociales @_tatianacamacho para más información.