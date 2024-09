Estos son los jeans de Old Navy que debes tener el radar esta temporada

Si hay una marca que sabe cómo hacer que tus jeans sean los protagonistas de tu armario, ¡Esa es Old Navy! Con más de 30 años de experiencia en mezclilla, sabe exactamente qué es lo que tus jeans necesitan: estilo, comodidad y toque de elegancia.

Old Navy no solo es el experto en jeans, también es tu mejor opción para encontrar tu básico favorito. Aquí te mostramos algunos de sus looks más icónicos que debes tener en el radar.

Baggy Wide Leg: El equilibrio perfecto entre comodidad y tendencia.

El equilibrio perfecto entre comodidad y tendencia. Extra High Rise Wide Leg: Un toque vintage con una silueta moderna

Un toque vintage con una silueta moderna OG Loose: El clásico que nunca pasa de moda.

El clásico que nunca pasa de moda. OG Straight: Para un look pulido y siempre a la moda.

Hablemos de calidad

Old Navy son los jeans ideales para un ajuste impecable y una apariencia que grita alta dosis de glamour y estilo sin esfuerzo. Desde el icónico rockstar super skinny Jeans hasta opciones más relajadas como los jeans de corte recto y boyfriend, o sea, en Old Navy encontrarás si o si lo que necesitas para cualquier ocasión.

Y cuando se trata de jeans para mujeres, este todo cubierto. Desde estilos súper ajustados y de tiro alto hasta vaqueros acampanados y sin elasticidad súper chics que están diseñados para resaltar tu figura y darte ese look fabuloso. Además, con su tecnología Never-Quit Shape Retention, disfrutarás de un ajuste perfecto y una comodidad sin igual.

Para las pequeñas fashionistas de la casa

Old Navy tiene los mejores jeans para niñas, hechos para ser tan cómodos como glamurosos, Desde el O.G. de cintura alta hasta los jeans acampanados con tecnología resistente y muchas más opciones que se adaptan a todos los gustos y necesidades sin dejar a un lado los jeggings súper versátiles que son ideales para cada aventura de las pequeñas fashionistas que reinan la pasarela de asfalto.

Si vas a llevar jeans, que sean Old Navy, lo más top en denim.