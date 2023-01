Los ganadores de estatuilla y del mejor estilo en los Golden Globes 2023

Después de que el año pasado no se llevó a cabo, anoche regresó una de las premiaciones más esperadas en el mundo del entretenimiento: la 80 edición de los Golden Globes. Tras un año lleno de admirables interpretaciones y extraordinarias historias, llegó el momento de reconocer a aquellas que dejaron una marca memorable.

Como bien sabemos, una premiación viene de la mano de una alfombra roja. Siempre es un deleite admirar los icónicos atuendos de los artistas y los diferentes estilos que imponen tendencias. Entre lentejuelas, lazos y colores brillantes, los grandes ateliers se superaron este año con sus diseños.

Aquí te dejamos la lista completa de los ganadores de los Globos de Oro 2023. Y porque sabemos que también te gustaría que nombraran ganadores a los mejores estilos, te hacemos el recuento de los mejores looks que desfilaron por la alfombra roja.

Ganadores de Golden Globe

Televisión

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Televisión:

Julia Garner, ‘Ozark’

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Televisión:

Tyler James Williams, ‘Abbott Elementary’

Mejor Actor en una Serie de Televisión – Musical o Comedia:

Jeremy Allen White, ‘The Bear’

Mejor Actriz en una Serie de Televisión – Musical o Comedia:

Quinta Brunson, ‘Abbott Elementary’

Mejor Actor en una Serie de Televisión – Drama:

Kevin Costner, ‘Yellowstone’

Mejor Actriz en una Serie de Televisión – Drama:

Zendaya, ‘Euphoria’

Mejor Serie de Televisión – Drama:

‘House of the Dragon’

Mejor Serie de Televisión – Musical o Comedia:

‘Abbott Elementary’

Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada o Película para Televisión:

Jennifer Coolidge, ‘The White Lotus’

Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada o Película para Televisión:

Paul Walter Hauser, ‘Black Bird’

Mejor Actriz en una Serie Limitada o Película para Televisión:

Amanda Seyfried, ‘The Dropout’

Mejor Actor en una Serie Limitada o Película para Televisión:

Evan Peters, ‘Monster: The Jeffrey Dahmer Story’

Mejor Serie Limitada o Película para Televisión:

‘The White Lotus’

Cine

Mejor Película – Musical o Comedia:

‘The Banshees of Inisherin’

Mejor Película – Drama:

‘The Fabelmans’

Mejor Película en Lengua Extranjera:

‘Argentina, 1985’

Mejor Guion:

Martin McDonagh, ‘The Banshees of Inisherin’

Mejor Canción Original:

Naatu Naatu de M.M. Keeravaani, Chandrabose, ‘RRR’

Mejor Banda Sonora:

Justin Hurwitz, ‘Babylon’

Mejor Actriz de Reparto:

Angela Bassett, ‘Black Panther: Wakanda Forever’

Mejor Actor de Reparto:

Ke Huy Quan, ‘Everything Everywhere All at Once’

Mejor Película Animada:

‘Pinocchio’, de Guillermo del Toro.

Mejor Actriz de Película – Musical o Comedia:

Michelle Yeoh, ‘Everything Everywhere All at Once’

Mejor Actor de Película – Musical o Comedia:

Colin Farrell, ‘The Banshees of Inisherin’

Mejor Actor de Película – Drama:

Austin Butler, ‘Elvis’

Mejor Actriz de Película – Drama:

Cate Blanchett, ‘TÁR’

Mejor Director:

Steven Spielberg, ‘The Fabelmans’

Reconocimentos

Premio Cecil B. DeMille:

Eddie Murphy

Premio Carol Burnett:

Ryan Murphy

Ganadores al Mejor Estilo

Jessica Chastain, en Oscar de la Renta

Con un diseño inspirado en el tejido de las telarañas, este vestido con cristales bordados realzó la elegancia de Jessica Chastain. Se trabajaron más de 585 horas para lograr la decoración en forma de red.

Lily James, en Atelier Versace

Como toda una princesa, Lily James irradió delicadeza en un vestido rojo que sin duda resaltó su belleza.

Austin Butler, en Gucci

Porque lo clásico nunca pasa de moda, el tuxedo de Austin Butler nos quitó la respiración en cuanto lo vimos llegar.

Margot Robbie, en Chanel

Siguiendo con el mundo rosa, Margot Robbie encantó a todos con un vestido en tonos pastel, diseños diagonales y una variación del diseño de cola de sirena.

Rihanna, en Schiaparelli Couture

Aunque no caminó por la alfombra, Rihanna lució majestuosa en su voluminoso atuendo monocromático, que complementó con preciosos diamantes de Cartier.

Andrew Garfield, en Zegna

Apostando por un traje con un diseño discreto, Andrew Garfield destacó por el brillante color escogido.

Jenna Ortega, en Gucci

Entre drapeados y descubiertos, Jenna Ortega se alejó de los tonos oscuros y optó por un look nude que le dio un estilo totalmente romántico.