Graciela Beer Fest, un deleite cervecero en el corazón de la CDMX

No dejes pasar la oportunidad y visita la primera edición del Graciela Beer Fest, que presentará más de 40 marcas de cerveza, conciertos, gastronomía, catas y charlas en el mero Centro Histórico.

¡Será una verdadera fiesta! en la que la cerveza será la protagonista que unirá familias y amigos en una fantástica convivencia de música y alegría para todos los asistentes.

Este es el primer año que llega la primera edición del Graciela Beer Fest, un encuentro para amantes de la bebida más popular de todos los tiempos: la cerveza, el adorado elixir de los dioses.

Serán tres días completos de celebración cervecera, del 29 de abril al 1 de mayo, en que los asistentes podrás disfrutar de más de 100 etiquetas a través de diferentes propuestas de conocidas cervecerías del país. Además habrá un gran número de stands con diversidad de cervezas nacionales e internacionales.

Para que armes tus maridajes cheleros tendrás la opción de degustar la variedad de platillos de conocidos establecimientos como Borona Lonchería, La MTK Gastro Pub, La Diabla, Valhalla: comida para vikingos, y la propuesta de la casa, Distrito Urbano.

Podrás bailar y cantar a todo pulmón con las presentaciones musicales que figuran en el programa como el Dr Shenka de Panteón Rococó (el viernes 29), además de las bandas de rock y DJ’s que se están apuntando para este festival. Y si de risas se trata, también habrá un grupo de jóvenes standuperos que te deleitarán a pura carcajada.

Tres niveles para el gusto cervecero

El evento está dividido en tres niveles:

LAGER, donde la gente podrá conocer la oferta de los cerveceros, además de escuchar ponencias, presenciar lanzamientos y degustar catas.

IPA, donde habrá más expositores, junto con bandas de rock en vivo y standuperos.

STOUT, una terraza donde encontrarás a otros expositores en un ambiente con DJ sets, ideal para convivir y relajarte.

El espacio tiene capacidad para 500 personas en cada nivel, pero se procurará una rotación para que siempre se pueda establecer la sana distancia. El boleto de acceso no tiene un horario en particular, pero no se podrá salir del evento y luego volver a entrar porque se quiere cuidar mucho la parte del aforo.

¿Dónde compro mis boletos para el Graciela Beer Fest?

El Graciela Beer Fest 2022 se llevará a cabo del 29 de abril al 1 de mayo.

Horarios: 29 de abril de 10 am a 01 am; 30 de abril de 12 pm a 01 am, y 1 de mayo de 12 pm a 11 pm.

Lugar: Distrito Urbano, Av. 5 de Mayo 42, Centro Histórico de la CDMX.

El costo de los boletos va de $100 (preventa) a $500 (VIP que incluye los tres días más un kit).