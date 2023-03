Guía básica para unirte al estilo Old Money que tanto nos encanta

Desde nuestra musa Audrey Hepburn hasta la talentosa Taylor Swift o Sadie Sink, pasando por grandes íconos de la moda como Lady Di, el estilo Old Money ha estado presente desde hace mucho tiempo en el street style, pero este 2023 gana relevancia y se convierte en una de nuestras tendencias favoritas. Aquí te explicamos de qué va y cómo adoptarlo como toda una experta.

Cada vez tienen más presencia los outfits que responden a la etiqueta de Old Money Aesthetic, no sólo entre las celebridades más populares, sino también en redes sociales, en donde las nuevas generaciones han adoptado este estilo como uno de los más deseados y aspiracionales. Y no podemos culparlos, pues sin duda ésta es una de las tendencias más elegantes y con estilo.

¿Qué significa Old Money?

El Old Money básicamente surgió como un término para referirse al estilo de las familias más adineradas de Manhattan. Aquellos que iban a jugar polo, a pasear en velero y a estudiar en las universidades más caras del país. Hoy en día el término ha evolucionado un poco para dejar de ser elitista, pero conservando su esencia, es decir, ya no tienes que ser de la élite para poder vestir así, pues mientras en los años 90 el estatus es el que daba el valor del outfit, ahora es el outfit es el que da la impresión de estatus.

¿Cuáles son las prendas Old Money?

Prendas básicas, colores neutros y calidad en la ropa, más que cantidad, son características de esta tendencia. Las marcas no son relevantes mientras las prendas tengan acabados de calidad y encierren en su sencillez elegancia, como alguien que siempre ha tenido dinero y no se preocupa por hacerlo notar, como los «nuevos ricos». Entonces este estilo deja fuera siluetas extravagantes, logos de las marcas como estampado y colores que obliguen a ser vistos.

En su lugar opta por tonalidades discretas y cortes clásicos. Las prendas holgadas también son bienvenidas, al igual que los diseños minimalistas. Y lo mejor es que este estilo es para todo el año, sin importar si es temporada de frío o calor.

Como ya lo mencionamos, a pesar de que está en su nombre, no necesitas mucho dinero para adoptar este estilo, sólo hay que aparentarlo. Lo que sí necesitas es buen ojo, algo que para nuestra suerte se puede desarrollar buscando inspiración en Instagram o Pinterest. Elige una paleta de colores y recrea los outfits que más te gusten. Cuando menos te lo esperes estarás creando tus propios looks sin necesidad de recrear otros.