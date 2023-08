¡Habrá una mega convención de sneakers este fin de semana en la CDMX!

Así como lo lees, este fin de semana 5 y 6 de agosto se llevará a cabo la décima edición de Sneaker Fever en el World Trade Center de la Ciudad de México, la convención de sneakers más importante de nuestra bella ciudad chilanga.

Aquí podrás encontrar una larga lista de marcas que se dedican exclusivamente a vender todo tipo de sneakears, pero también firmas que aunque no nacieron con este calzado como su punto fuerte, se han unido a la fiebre por este par que prioriza la comodidad. Tanto nacionales, como internacionales, los invitados llegarán a Sneaker Fever con una gran variedad de propuestas, desde las más convencionales, hasta los diseños más cotizados para los coleccionistas.

Algunas de las marcas invitadas

Para que te des una idea, algunas de las marcas que podrás encontrar en esta edición son: Jordan Brand, Innvictus, Diablos, Taf, Lust, G-Shock, Pony, Salomon, Timberland, Mitchell And Ness, Machina, The Clean Industry, Kraken, Grimey, Sacrifice, Stax, Old Navy, Panam, Tokidoki, Joe Freshgood, Vision Street Wear, Tony Delfino, Roca Jelly y Puma.

Seguramente encontrarás más de un par que te va a flechar, pues es una realidad que hoy en día los sneakers son los zapatos preferidos para el día a día, tanto para los días más casuales, como para los eventos más importantes, gracias a su comodidad, versatilidad y su estilo easy going.

No sólo de sneakers vivimos

Además de los miles de pares convencionales y de ediciones especiales que podrás encontrar en Sneaker Fever 2023, también habrá pláticas con grandes personalidades de la cultura sneaker, como Simone Legno, creador y director de Tokidoki; y Joe Robinson, fundador y director de Joe Freshgood, quienes además presentarán colaboraciones exclusivas para México y sobre todo para Sneaker Fever.

Eso sin mencionar los talleres, activaciones, lanzamientos y presentaciones que habrá a lo largo de esos dos días. Incluso habrá un torneo de videojuegos y una premiación para las pesonalidades que más han aportado al mundo de los sneakers.

En Sneaker Fever también podrás encontrar la zona de Art Toys que exhibirá más de 40 piezas exclusivas de ediciones únicas, piezas limitadas y prototipos que serán puestos a la venta por única ocasión en estos 10 años de la convención.

¡Amantes de los sneakers!

Más que ser una pieza básica del street style, los sneakers han llegado a conquistar los eventos más importantes e incluso las pasarelas, haciendo que surjan alrededor de ellos, toda una cultura que cada vez impulsa más el espíritu coleccionista de las personas, convirtiendo este gusto en todo un estilo de vida. No por nada las firmas más importantes de moda se han sumado a esta corriente lanzando colaboraciones y ediciones especiales de sneakers.

Ese mismo espíritu coleccionista es el que impulsó a Iván Calderón a unirse como vocero y socio a Sneaker Fever. «Siempre me gustaron mucho los tenis y veía mucho basketball con mi hermano, entonces siempre tuve ese tema como de querer tener muchos tenis. Hace 8 años Sneaker Fever ya existía, pero era muy de nicho; cuando llegamos nosotros nos dimos cuenta del potencial que tenía para crecer.» nos contó en entrevista para EstiloDF.

El festival brincó del Museo del Objeto a Expo Reforma y luego al Pepsi Center, cada año fue creciendo más y hoy en día estrena venue en el WTC. «Nos ha tocado ver esa evolución, desde que los tenis eran sólo deportivos, luego cuando brincó al tema de skate, al tema de la moda y el streetwear. Hoy en día ya es algo masivo y brinca incluso a ser algo de lujo y coleccionable, marcas como Balenciaga, Gucci, Dior, Prada, ya tienen sus sneakers de ediciones especiales.»

Los nuevos zapatos favoritos

Es indudable que los tenis se han convertido en el nuevo must y pieza statement del street style, y aunque hay muchos factores que han impulsado su crecimiento, Iván destaca dos «En primer lugar la comodidad, que cada vez es más aceptado ir a todas partes con tenis; y en segundo lugar los creadores de contenido, tanto influencers, como medios de comunicación, modelos, artistas y celebridades que ahora están volteando hacia acá.»

La colección de Iván, no sólo es envidiables, sino que demuestra su amor por la cultura sneaker, mismo que se ve proyectado en el programa de Sneaker Fever, un evento al que vale la pena asistir.

¿Cómo asistir al sneaker Fever 2023?

Esta décima edición se llevará a cabo en el WTC (Montecito 38, Nápoles, Benito Juárez), el sábado 5 de agosto de 11 de la mañana a 9 de la noche, y el domingo 6 de agosto de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El costo regular de los boletos es de $200 pesos mexicanos por un día y $300 por ambos días. Si compras tus boletos el día del evento, el precio por día se elevará a los $250, pero se mantendrá en $300 por ambos días.

Los boletos ya están a la venta en https://sneaker-fever.boletia.com/