HO HO HO, ¡esta es la juguetería preferida de Santa!

Back to basics! Ok, comprar en línea te ahorra mucho tiempo, pero nada se compara con la experiencia de llevar a tus niños y bebés a disfrutar de una tarde en la juguetería, y más en esta época.

Lo que más amamos de la temporada navideña es ver la ilusión de nuestros hijos, y también sabemos que Santa siempre necesitará de nuestra ayuda para elegir los juguetes que más esperan nuestros niños todo el año.

Una de las jugueterías más clásicas de todos los tiempos está en la CDMX. Hablamos de Toys R Us, más que un lugar en dónde comprar juguetes es un espacio abierto para que tus niños vivan la experiencia de probar juguetes; sin duda aquí están los verdaderos elfos de San Nick.

Toys R Us es una parada obligada para Santa, pues siempre encuentra los juguetes que los niños piden en sus cartas. Aquí hay para todos los gustos y edades, además están clasificados en categorías de 0 a 2, de 3 a 4, de 5 a 7 y de 8 a 10 años.

Si te das la vuelta, prepárate para recordar cuando eras niño o niña, y seguramente querrás pasar un rato agradable con tus niños jugando, además de hacer el shopping irresistible para los sobrinos, hijos de tus amigos, o simplemente hacer la lista atrasada a San Nicolás, y hasta Reyes.

Y para que no te agarren las prisas, Toys R Us quiere que lleguen los regalos a todos los niños de la ciudad; en esta época navideña hará descuentos especiales de hasta 50% en artículos seleccionados de Hasbro, Spin Master y Playmobil. Además, el sábado 16 de diciembre habrá una construcción de castillos exclusivos de Disney de Lego ¡que no podrás encontrar en ningún otro lado! Y el domingo 17 de diciembre sucederá una búsqueda de regalos de Navidad de Distroller. ¡Habrá increíbles premios! Así que si no tienes planes este fin, date la vuelta a esta divertida juguetería ubicada en Galerías Insurgentes.

¡Felices fiestas, y no olvides llenar de brillo tu Navidad!

