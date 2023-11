Ideas comfy para tu outfit del Corona Capital 2023

Este fin de semana comienza uno de los festivales más esperados por los amantes de la música, el Corona Capital 2023. El lineup de este año está conformado por bandas como ‘Arcade Fire’, ‘Thirty Seconds to Mars’, ‘The Cure’, ‘The Chemical Brothers’, ‘Pet Shop Boys’, entre muchas más. Tres días de una montaña rusa de emociones que sólo se pueden vivir en un festival, y para que te la pases de lujo luciendo tu lado más fashion, aquí te ayudamos a elegir tu outfit.

Muy lejos quedaron ya esos días en los que los tacones eran «la opción» para lucir fashion. Hoy predominan estilos como el oversized, tomboy y aesthetic sporty, los cuales priorizan la comodidad ante todo y por ende son perfecto para los festivales, en donde seguramente andarás de un lugar a otro por varias horas.

Por eso, aquí te dejamos algunas ideas para que te inspires y armes tu outfit comfy para este fin de semana. Te aseguramos que lucirás súper chic y tu atuendo estará a tu favor en todo momento para que lo único de lo que debas preocuparte sea de cantar a todo pulmón con tus grupos favoritos.

-Un festival lleno de color

No es sorpresa, ni nos dejaran mentir, que el color predominante en los festivales de música es el negro. Gracias a su versatilidad, elegancia y presencia, es el color más fácil de combinar para ir a un festival. Sin embargo, hoy te proponemos apostar por el color. La tendencia pinky promise sigue reinando en el streetstyle y se extiende a los tonos lilas y azules. Aquí nuestra propuesta.

Una playera de manga larga (para evitar el frío) en lila a juego con un vestido azul claro denim de botones y un bucket hat con el mismo patrón. Es arriesgado, pero nos inclinamos por unos tenis blancos para armonizar.

Nuestra segunda propuesta es la misma blusa lila de manga larga, pero esta vez a juego con una mini falda en los mismos tonos con estampado floreado. Un look que hace homenaje al estilo dosmilero. Para complementarlo, unos icónicos Vans SK8 -Hi, unas zapatillas skater por arriba del tobillo con plataforma chunky que se convertirán en la pieza statement.

El clásico negro en su clave más desenfadada

Esta es una regla de oro: siempre ten una camiseta con tu estampado favorito. Si es más de una, mucho mejor. Lleva tu t-shirt más cool y divertida con tus gráficos preferidos o el logo de la banda que más esperas. Si es oversized podrás llevarla como vestido o con un mini short abajo para que te sientas más cómoda.

La clave para elevar el glam de una playera es la regla de los tres accesorios. Una gorra (1) es indispensable en los conciertos al aire libre, te protegerá tanto del calor como del frío, los lentes de sol (2) no pueden faltar para las primeras horas, y unos zapatos cómodos (3) y llamativos/originales como pieza statement.

Si le quieres agregar algo de color, te recomendamos optar por una camisola, o la camisa de tu novio o BFF, será ese toque perfecto para un look tomboy. Para que se vea un poco más estético, te recomendamos llevar un top que deje al descubierto algo de cintura, si lo que buscas es destacar tu figura.

Greenery en su versión más otoñal

Si no quieres llevar un look súper colorido, pero tampoco irte al clásico blanco y negro, te recomendamos optar por el verde olivo como color complementario. Unos pants o pantalones cargo en este color serán el toque ideal que necesitas. Si los combinas con un top negro, una gorra y unos tenis cómodos, será el look on point.

¿Cuál tendencia te gusta más?