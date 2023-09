La Flor de Jamaica, el speakeasy más hot de la CDMX

Si buscas un lugar para pasar un rato ameno, conocer más sobre la gastronomía mexicana, y de paso comprar tus chiles favoritos para la despensa, entonces tienes que conocer ‘La Flor de Jamaica’, una tienda de chiles secos en el corazón del Mercado de Jamaica, al menos eso parece a simple vista, pero si indagas un poco más, descubrirás un bar/comedor perfecto para pasar el rato.

‘La Flor de Jamaica’ es un speakeasy ideal para todo aquel que busca lugares interesantes y fuera de lo normal. Pues este espacio no solamente está escondido en uno de los mercados más icónicos y antiguos de la CDMX, sino que además desde su creación tiene como objetivo enaltecer la cultura del picante en México.

Aquí se llevan a cabo experiencias gastronómicas privadas, pop ups abiertas al público, cenas, fiestas y hassta talleres para conocer más sobre ese saborcito picante que no puede dejar de ser relacionado con la cultura mexicana.

Pop up de Chubbies Burger en La Flor de Jamaica

Si quieres ir a conocerlo, ha llegado la oportunidad perfecta, pues justo este domingo 24 de septiembre del 2023 se llevará a cabo una pop up de Chubbies Burger de 13:00 a 18:00 horas. Si eres un alma foodie seguramente ya sabes que estas hamburguesas son de las mejores que puedes encontrar en la CDMX, así que ¿qué mejor experiencia que disfrutar de este manjar y conocer un rincón nuevo?

Además, gracias a esta colaboración podrás disfrutar de tu Chubbie Burger y papitas acompañadas de deliciosas y originales salsas propuestas por ‘La Flor de Jamaica’, tales como:

Mermelada de tocino con maple y chile meco

Queso de cabra con polvo de chile pasilla

Salsa macha habanero

Pepinillos kimchi

Pimientos rebozados

Aquí no sólo podrás comer delicioso, sino que pasarás un muy buen momento pues habrá DJ y hasta drinks de cortesía para los primeros en llegar. No necesitas reservar y la entrada no tendrá ningún costo, solamente necesitas consumir alimentos y bebidas a la carta.

¡El plan perfecto para este domingo! Y lo mejor de todo es que si tienes un lomito y no lo quieres dejar sólo en casa, puedes llevarlo también, pues esta pop up será pet friendly.

¿Dónde? La flor de Jamaica, Eje 3 Sur (Av. Morelos) # 61, Jamaica, 15800 Ciudad de México, CDMX

¿Cuándo? Domingo 24 de septiembre

¿A qué hora? De 1:00pm a 6:00pm

¿Costo? Entrada gratuita, consumo a la carta.