Lecciones que nos da Shakira en la primera entrevista tras su ruptura con Piqué

Para cualquier persona, terminar una relación ya sea de pareja, de amistad o familiar, es un proceso difícil sea cual sea el motivo. Para Shakira, la razón de su separación y el hecho de que su vida privada sea de interés mediático, hicieron más complicado el trabajo de superar este capítulo.

No obstante, en su camino de superación, la colombiana se apoyó en lo que mejor sabe hacer: la música. A través de este medio que ama fue capaz de expresar sus sentimientos y darle un cierre a la situación. «Creo que a través de mis canciones siempre he sentido que puedo y que tengo el deber de usar mi voz y prestársela a aquellos que quizá no pueden hablar».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

Como última parte de este episodio en su vida, Shakira concedió una entrevista a Enrique Acevedo. En un ambiente de confianza, la cantante se mostró honesta al hablar sobre los diversos temas que existen alrededor de su relación. Shaki habló sobre los momentos más difíciles que tuvo que enfrentar, y cómo de ellos obtuvo grandes lecciones, que te enlistamos a continuación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Enrique Acevedo (@enrique_acevedo)

1. No necesitas de nadie más para sentirte completa

Paradójicamente, como dijo la colombiana, es en estos momentos en los que aprendes a amarte y darte cuenta de lo valiosa que eres por ti misma. Aunque antes no lo pensaba de este modo, se dio cuenta de que no necesita de nadie para complementarse. «He logrado sentir que soy suficiente. Me siento completa porque siento que dependo de mí misma».

2. A veces las cosas no salen como queremos y tenemos que aprender a sobrellevarlo

En la vida siempre vamos a tener planes y varios de ellos no van a salir como lo esperamos. Cuando esto suceda, en lugar de dejarnos llevar por la ola, hay que aprender a montarla y darle la vuelta a la situación. El manejo de la tolerancia a la frustración fue una de las cosas que ayudaron a Shakira a vivir, aceptar y superar esta etapa.

3. Los sueños que se rompen se pueden reconstruir

El sueño de Shaki de tener una familia que viviera siempre unida fue destrozado junto con su relación. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que su sueño podía seguir ahí, pero con una perspectiva diferente. «La vida encuentra una forma de compensarte, y creo que conmigo lo ha hecho con creces, con estos dos niños estupendos, maravillosos que me llenan de amor cada día», compartió la cantante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

4. Cuando menos te lo esperes la fortaleza te va a encontrar

Son los momentos más oscuros de tu vida los que te permiten crecer como persona. En palabras de ‘La Loba’, «cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida sale fortalecida, y cuando sales fortalecida es porque has aprendido a conocer tus propias debilidades, a aceptar tu vulnerabilidad, a expresar eso que se siente, ese dolor».

5. Exprésate sin temor a lo que digan los demás

Desde el lanzamiento de su colaboración con Bizarrap, la de Barranquilla no ha dejado de ser criticada por las letras de sus canciones que hablan sobre su relación con Piqué. Sin embargo, ella sabe que sólo de esta manera podía comunicar sus sentimientos y lograr el cierre de este difícil momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BZRP (@bizarrap)

6. Las mujeres somos más fuertes juntas

Shakira cree en el poder de las mujeres y en lo fuertes que pueden llegar a ser juntas. Y sus colaboraciones con Rihanna y Karol G no han hecho más que demostrarlo. «Las mujeres estamos en un momento realmente clave para la sociedad. Estamos en un punto en el que el apoyo que podamos recibir unas de las otras es muy relevante, es importantísimo».