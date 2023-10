Los diseñadores detrás de los espectaculares looks de Jacky Bracamontes

Ayer, Jacky Bracamontes hizo su debut como presentadora en los Premios Billboard Latin Music, y como definitivamente fue un evento muy especial, la conductora se lució modelando cinco cambios de look en esta edición. Y todos son tan espectaculares que seguramente uno se convertirá en tu favorito.

La alfombra azul

Para empezar, Jacky entró a la red carpet con un hermoso y despampanante vestido de la nueva colección del diseñador colombiano Virgilio Madinah, un vestido plateado strapless con el top tipo corsé y transparencias por debajo del busto hasta el inicio de la amplia falda que le daban un aire de princesa.

El cabello lo llevó recogido en un chongo con volumen, creación de Anayeli Rodríguez, maquillaje elegante de Laura Barceló y para complementar el look unas arracadas de diamantes.

En la alfombra, la conductora posó con su esposo, Martín Fuentes, quien optó por un traje negro aterciopelado y camisa sin abotonar para ir en sintonía con el calor de Miami.

Sus hijas Jacky, Carolina y Renata tampoco podían faltar, y siguiendo el ejemplo de su madre llevaron un look perfecto para la ocasión y acorde a su edad, diseñados exclusivamente para ellas por el mexicano Benito Santos. Un vestido rosa con olanes en la parte superior y cinturón rojo.

Los diseños de la premiación

Una vez que empezó el evento Jacky lució un vestido ajustado lleno de brillo, con tirantes cruzados por el cuello y mangas vaporosas. Una creación de Suzelle Taveras para la firma Bride to Be. Para complementar el look, Jacky optó por unas arracadas más grandes que las primeras, de Elena Jiménez.

Después, la conductora volvió a cambiarse y optó por un diseño de Albina Dyla, el cual llevaba toda la atención a la parte superior con un trenzado abstracto en relieve.

Para la segunda mitad de la premiación Jacky lució un sensual y ajustado vestido rojo con el top estilo corsé del diseñador mexicano Benito Santos. Con una apertura en la pierna y zapatillas altas, Jacky conquistó a la audiencia.

Para cerrar con broche de oro, la conductora lució otro diseño de Suzelle Taveras de corte sirena y transparencias en las mangas y el cuello, el cual estilizó con joyería de Charlie Lapson. ¿Cuál fue tu look favorito?